TAYLOR MEGA E GIORGIA CALDARULO/ Una finta storia per i media? (Live Non è la d’Urso)

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo: cos’è successo davvero tra loro?

Taylor Mega, modella e influencer 25enne, avrebbe instaurato una finta relazione con Giorgia Caldarulo al solo scopo di farsi pubblicità. Questo quanto emerge dalle accuse perpetrate sui social, primo fra tutti Instagram, il luogo dove Taylor ha costruito il suo personaggio ed è riuscita a farsi un nome. Ospite fissa (o quasi) dei salotti di “Barbarella”, la Mega ha accresciuto la sua fama proprio grazie a programmi come Live – Non è la d’Urso. Decisiva l’esperienza del reality L’Isola dei Famosi, a cui ha partecipato nelle vesti di influencer ed ex di Flavio Briatore. Ma la televisione non le basta: a quanto pare, pur di arricchirsi, la giovane è disposta a tutto. Persino a giocarsi la faccia inscenando un “fidanzamento” lampo con un’altra ragazza, Giorgia, durato tre settimane. “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili?”, si è poi giustificata su Instagram. “A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single”.

Tutti i flirt di Taylor Mega

Tra chi sostiene che la storia della bisessualità di Taylor Mega sia falsa c’è Alan Fiordelmondo, paparazzo professionista, e Veronica Satti, figlia di Bobby Solo. A detta di entrambi, sarebbe stato tutto “costruito a tavolino”. Taylor non smette di far parlare di sé da gennaio, da quando cioè ha debuttato in televisione in virtù della notorietà acquisita con Briatore. Bionda ed esplosiva, la Mega non ama definirsi “modella”. La ragazza è riuscita a farsi strada in maniera molto abile e furba, passando dal mondo degli influencer a quello della tv nel giro di pochi mesi. Celebri i suoi flirt con Sfera Ebbasta e Tony Effe, oltre a quello con Briatore che le ha fatto guadagnare diverse prime pagine. Tutte le sue storie sono durate pochissimo. Quella con Effe, il frontman della Dark Polo Gang, è finita nel marzo scorso, dopo che a gennaio erano stati beccati per la prima volta insieme: “Ragazzi la verità è questa”, ha scritto sui social in quell’occasione, “è un po’ che sentivo il bisogno di dirvelo e adesso finalmente esco allo scoperto, e con la stessa semplicità che mi contraddistingue voglio raccontarvi come stanno realmente le cose. Io e Tony non stiamo più insieme”.

