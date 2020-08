TAYLOR MEGA, GUAIO HOT ALLA CYCLETTE/ Imbarazzo su Instagram: “Che male alla patata!”

Taylor Mega, nome d’arte di Elisa Tudisco, friulana doc, torna a far parlare di sé. La modella e influencer ha lanciato una particolare richiesta d’aiuto dal suo profilo ufficiale su Instagram, facendo capire di essere impegnata in una sessione di allenamento che ha lasciato più di qualche strascico. “Domanda seria a tutte le ragazze che mi seguono e che fanno un’ora di bici o un’ora di cyclette indoor… come fa a non farvi male la patata? Vorrei consigli, fa ridere ma fa anche male.” Insomma, problemi col sellino, anche se con una storia successiva, la bella Taylor ha voluto essere più specifica al riguardo: “Rettifico. Non proprio la patata. Ma le ossa che stanno lì vicino e che a fine allenamento fanno un male assurdo“. Qualche consiglio dalle numerose follower di Taylor Mega è effettivamente arrivato, cambio di sellino, di postura, ma sembra che per lo spinning e la cyclette sia fisiologico per le ragazze avere qualche doloretto articolare proprio lì. A stupire è stata come al solito la schiettezza di Taylor, che non è mai stata comunque una che le manda a dire.

TAYLOR MEGA E LA PAURA DEL COVID-19

Proprio nelle ultime ore, prima di questo exploit atletico, Taylor Mega era tornata a far parlare di sé esprimendo le sue paure e le sue perplessità riguardo la possibilità di contrarre il Covid-19 e soprattutto lo scarso rispetto delle norme di sicurezza, riscontrato durante i suoi recenti viaggi. In particolare è stata un’esperienza all’aeroporto di Palermo a creare disappunto in Taylor: “L’altro giorno ero a Palermo in aeroporto ed eravamo tutti ammassati. Ho evitato le vacanze in Sardegna e rinunciato a fare serate per paura del Covid. – ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera – Sono stata in Puglia e in Sicilia. La pandemia mi ha cambiata: sono più sociopatica, non sopporto il contatto con le persone“. Taylor Mega ha espresso grande preoccupazione per le conseguenze del coronavirus, sottolineando il timore di poter aggravarsi e finire intubata in caso di infezione: di sicuro non è stata l’unica segnalazione di regole di distanziamento non rispettate durante queste vacanze estive.

