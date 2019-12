Taylor Mega/ “Il flirt con Flavio Briatore? Non volevo che si sapesse ma…”

La notorietà di Taylor Mega si può dire sia nata a seguito del gossip che la voleva legata a Flavio Briatore. Tra l’ex di Elisabetta Gregoraci e colei che oggi è una delle influencer italiane più note c’è stato un flirt, poi confermato anche dalla diretta interessata che ieri, nel corso dell’ospitata a CR4 – La Repubblica delle donne, ha voluto fare dei chiarimenti. Da Chiambretti (dove è stata inoltre protagonista di una dura lite), per la prima volta, la Mega ha deciso di parlare della breve relazione con Briatore, dichiarando: “Non ne parlo spesso, ma vorrei chiarire molte cose. Nel periodo in cui c’è stato questo flirt io non volevo che si sapesse, infatti non pubblicavo niente quando ero con lui. – ammette, per poi concludere – La storia è uscita un mese dopo, il flirt era già finito.”

Taylor Mega, amori e flirt: “Ora sono single”

Taylor Mega dunque chiude con queste parole in modo definitivo la questione che riguarda Flavio Briatore. Nessun cenno però a quelle che sono state le discusse relazioni degli ultimi tempi, la prima con Erica Piamonte e la seconda con Giorgia Caldarulo (secondo molti costruita a tavolino). Di recente si è inoltre parlato di un nuovo possibile amore nella vita di Taylor Mega ma è stata proprio l’influencer a smentire tutto, scrivendo sui social questo “Visto che stanno girando un po’ di notizie false sul mio conto, vorrei fare un po’ di chiarezza. Sono single e non mi frequento con nessuno!” Situazione che dura ancora oggi. Taylor è infatti felicemente single, come lei stessa tiene a sottolineare di fronte agli insistenti gossip delle ultime settimane.

