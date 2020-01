Taylor Mega scontro con Mughini/ “Antonella Elia? Va cacciata come Salvo Veneziano!”

La discussione centrale di Live – Non è la d’Urso è incentrato sul Grande Fratello Vip. Dopo la quesitone di Salvo Veneziano e Elisa De Panicis, si è passato a parlare del caso Taylor Mega e Antonella Elia. “Noi abbiamo colpevolizzato Salvo ma la Elia ha detto cose peggiori, non è giusto che Salvo sia stato penalizzato e lei no”, provoca la influencer. Il pubblico è d’accordo con lei ma Salvo prende parola: “La decisione del GF è stata giusta perché non avevo capito ciò che avevo fatto”. Però la Mega insiste: “Non è giusto che se un uomo fa degli insulti allora viene penalizzato e con una donna così non viene fatto”. Interviene nel dibattito Vladimir Luxuria: “Sei bellissima ma sinceramnete, mettiamo le cose al loro posto. Non paragonerei il linguaggio di Antonella con quello di Salvo”.

Taylor Mega: “La Elia ha detto cose peggiori di Salvo Veneziano”

Taylor Mega è molto arrabbiata con Antonella Elia per ciò che ha detto in diverse occasioni al Grande Fratello Vip 4. La showgirl è molto delusa del fatto che Veneziano sia stato cacciato per le sue frasi e la Elia no. Cristina Piovani ha difeso Veneziano ma a lei ha dato fastidio che lui sia rimasto uguale a vent’anni fa, quando faceva le stesse battute: “Sembra che non avete fatto un’evoluzione”. Interviene alla fine Barbara d’Urso: “Salvo ha fatto una roba orrenda, non mi interessa perché. Però con il fatto che si è scusato con chiunque, direi di chiudere qui la cosa”.

