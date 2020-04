Taylor Mega, sfilata in intimo a Ciao Darwin 8/ L’influencer è super sexy!

Taylor Mega protagonista assoluta nella puntata di Ciao Darwin in onda questa sera su Canale 5. La bellissima influencer è pronta ad infiammare il suo vasto pubblico, in una replica bollente che la vede prendersi gli applausi dello studio durante la sfilata in intimo. Nella puntata di questa sera si sfidano le Giuliette e le Messaline: modelle e donne dal mondo dello spettacolo si contendono la vittoria per determinare l’identikit esatto dell’uomo del terzo Millenio. In molti ricordano una Taylor Mega letteralmente scatenata e chissà che in questi tempi di quarantena forzata per via del coronavirus, la modella non decida di riguardare la puntata che la vede tra le protagoniste. Quiz di cultura generale, prove divertenti e gag imperdibili. Una sfida dopo l’altra le Messaline e le Giuliette arriveranno ad una delle prove più attese: quella della passerella. Ed è proprio durante la sfilata che Taylor Mega si mostrerà super sexy in tutta la sua bellezza. La giovane influencer, nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi è pronta a lasciare il pubblico di Ciao Darwin a bocca aperta. Sui social i fan assicurano che si tratta di una puntata imperdibile; considerando gli scatti in intimo che la modella è solita postare su Instagram, c’è da crederci.



