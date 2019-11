Taylor Mega Vs Camilla Lucchi/ Gaffe e accuse: “Ma hai bevuto? Neppure ti capisco!”

Si surriscaldano gli animi nello studio di Live non è la D’Urso tra due bellissime bionde. Si parla di ricchezza e tra gli ospiti in studio spiccano Camilla Lucchi e Taylor Mega che hanno già avuto modo di scontrarsi in passato. E infatti anche stavolta non si risparmiano frecciatine in diretta. Una prima battuta fuoricampo parte dalla Lucchi di fronte ad una piccola gaffe della Mega in collegamen to. Poi però è la D’Urso a stuzzicare l’ereditiera chiedendole se è stata invitata al “Mega party” di Taylor Mega. Ma è proprio l’influencer a prendere parola: “Ma per l’amor di Dio! – sbotta Taylor – Ma ti pare che invito una così? Sarebbe uno smacco tremendo alle persone che mi seguono!” La Lucchi non rimane in silenzio e replica: “Beh, vado a feste un pochettino più esclusive Barbara”.

Taylor Mega e Camilla Lucchi, frecciatine a Live non è la D’Urso

Le frecciatine tra Taylor Mega e Camilla Lucchi continuano a Live non è la D’Urso. Si parla di ricchezza e la Mega cerca di far comprendere la differenza con la rivale: “Io non sono nata in una famiglia ricca, tutto quello che ho costruito l’ho fatto con le mie mani. La festa l’ho fatta per i miei follower che si sono divertiti. Ed è stato bello vedere che si divertono”. Così si rivolge proprio alla Lucchi, dichiarando “Tu non puoi capire perché sei ricca di famiglia quindi non puoi capire per cosa le persone gioiscono!” Camilla non è però d’accordo e ribadisce, fiera di essere ciò che è e ammettendo di non essere poi così dipendente dalla sua famiglia. Ma le scintille tra le due bionde non si fermano. “Ma hai bevuto? Non capisco neanche cosa dici!” chiede infine la Lucchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA