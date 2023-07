Taylor Swift da record/ 4 album nella top 10, prima volta per una donna, e il suo tour…

Taylor Swift è destinata a diventare una delle artiste più famose di tutti i tempi e lo dimostrano i numeri e il successo ottenuto nell’ultimo anno dalla stessa 33enne americana. Come sottolineato dall’emittente a stelle e strisce CNN, da qualche ora a questa parte Taylor Swift è diventata ufficialmente la cantante donna con più album nella Top 10. Troviamo infatti in classifica ben 4 suoi lavori, a cominciare dall’ultimo, “Speak Now (Taylor’s Version)”, uscito sulle varie piattaforme lo scorso 7 luglio 2023 e attualmente primo assoluto in classifica sin dal suo debutto.

In quinta posizione troviamo invece Midnights, poi Lover in settima e infine Folklore in decima. Per Taylor Swift e per un’artista donna, si tratta della prima volta in assoluto nella storia degli Stati Uniti, un traguardo incredibile che getta di diritto la giovane cantante nell’olimpo della musica. Tra l’altro Speak Now è il dodicesimo album di Taylor Swift a raggiungere la prima posizione della top 10, praticamente tutti quelli prodotti dalla stessa.

TAYLOR SWIFT, INCASSI TOUR A QUOTA UN MILIARDO DI DOLLARI

Ma non finisce qui perchè di pari passo al grande successo in classifica, sta proseguendo il suo The Eras Tour, con numeri da capogiro per quanto riguarda la vendita dei biglietti e l’indotto. Si prevede che da sola la popstar genererà un prodotto interno lordo per gli Stati Uniti da ben 140 milioni di dollari, per degli incassi che al termine della Tournée dovrebbero superare il miliardo di dollari.

Numeri sensazionali che stanno mandando in visibilio i fan, compresi quelli italiani. Fino ad oggi i nostri connazionali non hanno potuto ascoltare dal vivo Taylor Swift, ma la loro beniamina tornerà in Italia nel 2024, a distanza di 13 anni dall’ultima volta. Taylor Swift si esibirà di preciso allo stadio San Siro di Milano l’11 luglio del 2024 dopo aver cantato, sempre nel capoluogo lombardo (ma al Forum di Assago), il 15 marzo del 2021.

