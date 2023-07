Biglietti concerto Taylor Swift, fan nel panico: “Non sappiamo come comprarli”/ “Abbiamo attacchi d’ansia”

Notti insonni per i fan di Taylor Swift, che hanno così tanta paura di perdere i biglietti per il suo prossimo tour nel Regno Unito da soffrire di “attacchi di ansia”, come sottolineano sui social. I sostenitori della cantante hanno spiegato che mercoledì avrebbero dovuto ricevere i codici di prevendita che avrebbero consentito loro di fare domanda per i biglietti del tour “Eras”, il sesto della cantautrice statunitense, che vedrà anche molte tappe europee, tra cui proprio quelle nel Regno Unito.

Migliaia di loro, però, devono ancora ricevere le e-mail per ottenere un posto in lista d’attesa. Un fan ha scritto su Twitter: “Sto soffrendo di attacchi di ansia dallo stress dei biglietti per Taylor! Qualcuno ha già ricevuto la sua e-mail?”. Stesso stato d’animo per un altro: “Sto perdendo la testa, la vendita dei biglietti di Taylor Swift per il Regno Unito è così COMPLICATA???”. Ticketmaster, circuito che venderà i biglietti, non ha specificato un orario particolare in cui verranno inviate le e-mail, solo che sarà entro il 14 luglio in un sistema scaglionato per assicurarsi che il sito non venga sopraffatto.

Fan infuriati

Lo staff di Taylor Swift ha avvisato i fan di stare attenti ai truffatori perché sono un “obiettivo molto attraente per i criminali” a causa della “domanda fenomenale” dei biglietti dell’Eras Tour. Al Daily Mail, l’esperto di sicurezza informatica, Matt Cooke, ha dichiarato: “Un tour ad alto incasso e molto richiesto come quello di Taylor Swift è il terreno di caccia perfetto per i criminali informatici che trarranno vantaggio dai fan”. I rivenditori abusivi di ticket puntano infatti sulla popolarità dei biglietti e creano delle versioni false e siti di vendita di biglietti falsi per ingannare i consumatori e fare soldi.

Un fan, indignato, al Daily Mail ha dichiarato che “I fan del Regno Unito in particolare vengono trattati come cittadini di seconda classe”. E ha poi proseguito: “Ovunque in Europa, è stato detto loro in modo specifico cosa sta succedendo. Gli viene detto di sì, hai un biglietto o sei in lista d’attesa o no, non ne hai uno”. Non sarebbe invece così nel Regno Unito. I fan affermano che mercoledì avrebbero dovuto ricevere i codici di prevendita per consentire loro di candidarsi all’acquisto dei biglietti ma così non è stato. All’inizio della settimana, Swift ha annunciato 14 nuove date del tour in Europa e nel Regno Unito: erano già in programma date a Dublino, Liverpool, Glasgow e Cardiff.











