Taylor Swift fuga romantica alle Bahamas con il fidanzato Travis/ Il prezzo della villa è vertiginoso!

Taylor Swift, vacanza romantica alle Bahamas con il fidanzato Travis

Taylor Swift è stata pizzicata dai paparazzi di Chi, mentre si concede una fuga romantica con il suo fidanzato Travis Kelce. Reduce dalla vittoria ai Grammy 2024 in cui è aggiudicata il premio come miglior album dell’anno, la pop star ha deciso di godersi un po’ di tempo solo per la sua relazione, mettendo da parte gli impegni lavorativi.

“Bahamas in un’acqua cristallina che la popstar si sta godendo con il suo fidanzato Travis Kelce, stella del football americano. Per via degli impegni professionali, finora, non hanno potuto trascorrere molto tempo insieme, ma adesso hanno deciso di recuperare il tempo perduto” scrive il settimanale.

Taylor Swift e la fuga d’amore di lusso alle Bahamas: quanto è costato

Taylor Swift, fotografata in atteggiamenti romantici con il suo Travis, si è concessa una vacanza di lusso alle Bahamas. A rivelare maggiori dettagli sulla permanenza della popstar è il settimanale Chi, che ha indagato anche sui prezzi vertiginosi della villa in cui la coppia ha soggiornato.

“Per la loro prima vacanza d’amore hanno scelto Eleuthera, dove hanno affittato Rosalita House, una villa con sei camere da letto e otto bagni, tre maggiordomi e tre chef personali. Il prezzo? Non è per tutti visto che costa 15 mila dollari a notte” si legge sul giornale. Non si tratta di un prezzo accessibile a chiunque naturalmente, ma non sembra essere un problema per una star internazionale come Swift che rappresenta una delle artiste più ascoltate con 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. La cantante ha stracciato ogni record, ma adesso ha bisogno di dedicarsi alla sua “Love story” personale.

