Taylor Swift, madre ha tumore al cervello/ “Momento difficile, non so come andrà…”

Per Taylor Swift è un momento complicato: la madre Andrea ha il tumore al cervello. Le è stato diagnosticato mentre si stava curando già per uno al seno. Lo ha rivelato la cantante in un’intervista a Variety. L’artista stava parlando del documentario “Miss Americana”, che uscirà su Netflix ma sarà proiettato in anteprima al Sundance Film Festival, quando ha rivelato che nel marzo dell’anno scorso è segnato diagnosticato il tumore al cervello alla madre. Il momento è stato quindi incluso nel documentario. «Stava facendo alcuni trattamenti quando le hanno trovato un tumore al cervello. E i sintomi di una persona che deve confrontarsi con questa malattia non hanno niente a che fare con quello che abbiamo dovuto affrontare per il suo cancro precedente», ha confessato Taylor Swift nell’intervista a Variety. «È stato un momento veramente complicato per noi, come famiglia», ha aggiunto la cantautrice.

TAYLOR SWIFT, MADRE HA TUMORE AL CERVELLO

Anche per questo Taylor Swift ha deciso di promuovere il suo ultimo album, “Lover”, con una tournée diversa da quella a cui sono abituati i suoi fan. Non girerà il mondo per tanto tempo, ma si limiterà a partecipare ad alcuni festival negli Stati Uniti e in Europa. Questo per stare accanto alla madre, che durante un ciclo di chemioterapia ha appunto scoperto di avere un tumore al cervello. «Volevo anche continuare ad esibirmi per quanto mi sia possibile, considerando quello che sta succedendo nella mia famiglia», ha spiegato la popstar. La madre, che spesso l’accompagna durante le occasioni ufficiali, ora ha bisogno del suo supporto. Quindi niente tour mondiale per Taylor Swift. «Non sappiamo che cosa succederà. Non sappiamo che terapie seguirà, quindi era la decisione giusta da prendere in quel momento». La madre era in cura per un tumore al seno che l’aveva colpita nell’aprile 2015 e che è tornato dopo che era in remissione.

TAYLOR SWIFT, “MIA MADRE È LA MIA GUIDA”

Proprio della malattia della madre ha parlato Taylor Swift in una delle sue canzoni del suo nuovo album, “Lover”. Il brano si chiama “Soon you’ll get better” (“Presto starai meglio)”. «Il cancro di mia madre mi ha insegnato che ci sono problemi reali e poi c’è il resto», aveva dichiarato ai microfoni di Elle Magazine. Questo è un problema reale, non come quelli che aveva affrontato prima. «Prima ero così ansiosa per tutti i miei alti e bassi quotidiani, adesso tutte le mie preoccupazioni, il mio stress e l’ansia sono per i problemi reali». Ma parlare della malattia della madre è molto difficile per lei. «Tutti amiamo nostra madre, per tutti la madre è importantissima. Ma per me, lei è veramente una guida. Quasi ogni decisione che prendo la prendo dopo aver parlato con lei». E così ha fatto in occasione del tour, che ha scelto di rendere più “leggero” con quattro stadi negli Stati Uniti e un circuito di festival in Europa.



