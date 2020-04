Taylor Swift/ Una quarantena tra risate e… (One World: Together at Home)

Pubblicità

Taylor Swift sarà una delle popstar protagonista nell’evento ‘One World: Together at Home’ (clicca qui per l’evento) di sabato 18 aprile 2020, in cui le più grandi stelle della musica si esibiranno in streaming per raccogliere fondi per supportare economicamente gli operatori sanitari e l’OMS nella battaglia contro il coronavirus. Proprio in questi giorni Taylor Swift ha rilasciato un’intervista spiegando come sta passando questo periodo di quarantena: pur attenendosi rigorosamente alla disposizione di restare a casa ed evitare di uscire, la Swift ha raccontato di riuscire a mantenere una fitta rete di rapporti sociali grazie alle app di videochiamate. Tramite FaceTime, infatti, la popstar riesce a restare in contatto innanzitutto con la sua numerosa famiglia, ma anche con le sue amiche con le quali si diverte ad organizzare dei veri e propri meeting che spesso si risolvono in maniera un po’ confusionaria, ma comunque estremamente divertente. Momenti che riescono a portare un po’ di sollievo, anche se la situazione resta estremamente seria a causa dell’emergenza coronavirus, soprattutto negli Stati Uniti dove il numero dei morti ha raggiunto picchi record.

Pubblicità

TAYLOR SWIFT PROTAGONISTA A “ONE WORLD: TOGETHER AT HOME”

Taylor Swift ha sottolineato l’importanza della tecnologia in un’emergenza come questa che, se si fosse verificata in passato, avrebbe finito col dividere molto di più le persone. La popstar ha voluto sottolineare questo lato positivo della tecnologia che spesso viene definita invece alienante, con la responsabilità di dividere le persone piuttosto che unirle. Stavolta, invece, smartphone e computer si sono rivelati l’arma segreta per ricongiungere le persone rimaste lontane a causa della quarantena, spesso dando vita a siparietti molto divertenti in grado anche di distrarre durante un’emergenza così grave. Per questo Taylor Swift ha deciso di aderire all’iniziativa di ‘One World: Together at Home’, per permettere alla gente di restare vicina e ricevere quello che può essere un sostegno importante, visto che la cantante nativa di Reading ha ricordato come sia fondamentale dare un aiuto a chi si è ritrovato in ginocchio a causa della pandemia.

Pubblicità

TAYLOR SWIFT, L’AIUTO AI FAN IN QUESTI GIORNI DIFFICILI

Molti fans di Taylor Swift hanno testimoniato in questi giorni sui social di aver ricevuto un aiuto diretto dalla popstar, dopo aver segnalato situazioni di disagio e difficoltà. E la cantante, con grande discrezione, ha operato per venire incontro a situazioni di particolare difficoltà, come una donazione compiuta in favore di un negozio di dischi di Nashville che ha permesso al proprietario di non licenziare i dipendenti. Taylor Swift ha affermato di trascorrere molto tempo online a capire come cercare di aiutare gli altri, cercando di scovare le storie maggiormente meritevoli di attenzione per riuscire a regalare sollievo a chi magari, oltre a fronteggiare problemi di salute, si è ritrovato anche senza lavoro a causa del covid-19. Per il resto l’attività preferita di Taylor è anche quella di recuperare vecchi film, come ad esempio quelli di Alfred Hitchcock con Grace Kelly protagonista, basti pensare a ‘Il Delitto Perfetto’ e soprattutto ‘La Finestra sul Cortile’, considerata dalla cantante come una vera e propria pietra miliare della storia del cinema.



© RIPRODUZIONE RISERVATA