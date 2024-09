La popstar mondiale Taylor Swift, capace di bruciare qualsiasi record con il suo tour, i suoi concerti e la sua musica, ha rotto gli indugi, svelando pubblicamente di appoggiare Kamala Harris, l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti, nonché la candidata alla presidenza americana in vista delle elezioni del prossimo novembre 2024. Taylor Swift, attraverso la sua pagina Instagram, ha così pubblicato un lungo post/endorsement in cui ha appunto reso pubblico il proprio voto nei confronti della candidata democratica, nel contempo attaccando Donald Trump.

Poche settimane fa il tycoon fu accusato di aver dato vita ad un filmato tramite l’intelligenza artificiale attraverso cui Taylor Swift sembrava appunto appoggiare lo stesso candidato Repubblicano, un video che però aveva fin da subito destato qualche sospettato e che è stato quindi bollato come fake.

TAYLOR SWIFT “CI SERVE UN GUERRIERO”

Taylor Swift ha rotto gli indugi spiegando senza troppi giri di parole: “Voterò per Kamala Harris”, decidendo di appoggiare la stessa in quanto le sue battaglie sono per diritti e cause in cui crede anche la cantante e che hanno bisogno di “un guerriero che li sostenga”.

La popstar vede nella candidata democratica una leader guidata dalla calma e non dal caos, riferendosi molto probabilmente a Donald Trump, e riattualizzando anche i ben noti fatti di Capitol Hill del gennaio del 2021, l’assalto appunto all’edificio del congresso che ha portato a morti, feriti e arrestati. Taylor Swift ha voluto attendere di rendere pubblico l’appoggio a Kamala Harris dopo aver visto l’atteso primo dibattito fra la stessa e il tycoon, un incontro che secondo l’artista tutti gli elettori americani dovrebbero guardare per comprendere le posizioni dei due candidati sui problemi pregnanti del Paese e sugli argomenti di maggiore attualità.

TAYLOR SWIFT INVITA GLI ELETTORI AD INFORMARSI

Taylor Swift invita quindi le persone ad informarsi e a fare ricerche, di modo da poter votare con cognizione di causa, molto probabilmente sperando che con queste indagini approfondite le persone a stelle e strisce possano virare su Kamala Harris. Infine Taylor Swift spiega di avere deciso di pubblicare l’endorsement nei confronti della vicepresidente degli Stati Uniti, tornando sulla questione dell’IA e sui rischi di disinformazione e fake news che sicuramente si moltiplicheranno in vista del fatidico 4 novembre: “Voglio essere trasparente” ha detto la cantante, precisando di voler sempre dire la verità, e ribadendo il suo voto a Kamala Harris.

Fino ad oggi quasi tutti i personaggi famosi si sono schierati dalla parte di Kamala Harris dopo che Joe Biden, attuale commander in chief, ha deciso di fare un passo indietro, pressato dai suoi stessi elettori e colleghi di partito. C’è però anche qualche eccezione a cominciare da Elon Musk, geniale imprenditore originario del Sud Africa che poche settimane fa ha rotto gli indugi, intervistando in diretta X proprio Donald Trump e ufficializzando il suo appoggio nei confronti dell’imprenditore texano.