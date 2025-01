La notizia è arrivata poco fa: Nicola Nite ha lasciato i Tazenda. Un annuncio che senza dubbio ha sconvolto i fan della band, i quali non si sarebbero mai aspettati che il frontman avrebbe deciso di fare questa mossa dopo così tanti anni di carriera. “Abbiamo sperato fino all’ultimo che non fosse così“, hanno detto i membri della band, parlando di quanto successo. Nicola Nite, invece, ha scritto sui social questa frase: “Il problema sono io“.

Ad annunciare l’abbandono del gruppo è stata la stessa band: i Tazenda hanno svelato ai fan che Nicola Nite non sarebbe stato più presente nella formazione. Il tutto è avvenuto dopo l’addio nel 2013 di Beppe Dettori, anche lui ex membro che ha poi deciso di abbandonare il sogno del gruppo musicale. Dopo le numerose domande dei fan su Nicola Mite, i Tazenda hanno voluto precisare che non si tratta assolutamente di una frattura, e che non si è mai trattatto di una discussione: “Di certo non litigheremo ora”, dice.

Tazenda, Nicola Mite ha lasciato la band: la reazione degli altri membri

Perchè Nicola Mite ha lasciato i Tazenda? Il frontman della storica band sarda ha deciso di lasciare il gruppo dopo aver passato gli ultimi anni in una “fatica strana“, incontrollabile e ingiustificata. Il cantante, però, non accenna a fermarsi ma anzi, ha deciso di continuare il suo percorso come “artista, produttore e autore”. La sua mansione sarà quella di fare da “Perno principale che sostiene il lavoro di un’intera produzione di concerti live“, ovvero, continuerà a lavorare con la band ma restando più dietro le quinte. Come hanno commentato i Tazenda questa scelta? Gino Marielli, Gigi Camedda hanno a loro volta risposto confessando che il rapporto tra loro è favoloso.

A fronte di questa fine, però, la band ha deciso di non fermarsi e di prendere due possibili soluzioni. I membri hanno infatti dichiarato di voler ponderare bene questo rinnovamento, spiegando di voler continuare con coraggio ad andare avanti. “L’amore per la musica e per la nostra terra, la Sardegna, che non hanno mai smesso di animarci“. Nicola Mite è entrato a far parte dei Tazenda nel 2013 dopo aver sostituito Beppe Dettori. Nato nel 1978, il suo vero nome è Nicola Spano ed è ormai l’ultimo cantante che ha fatto parte dell’amatissima band.