Tecla Insolia, chi è?/ Giovane talento poliedrico, a soli 17 anni è già…

Tecla Insolia è una giovanissima cantante e attrice di soli diciassette anni, in grado si segnare una serie di traguardi molto importanti per la sua età. La diciassettenne, infatti, ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 nella sezione “Nuove Proposte”, ma ha anche preso parte a diverse serie tv di successo come L’Allieva, Vite in Fuga e La Bambina. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 2014 quando entra nell’Associazione La Muse di Gianna Martorella per studiare recitazione e musica con professionisti molto affermati, tra cui il maestro Beppe Vessicchio.

Spinta da una grande passione per lo spettacolo e la cultura, anche se molto giovane, decide di cimentarsi in una serie di programmi musicali e nel 2016 si fa valere in un talent condotto da Belen Rodriguez e Pequenos Gigantes, dove chiude al terzo posto.

Tecla Insolia tra musica e recitazione

Non solo la musica nel cuore di Tecla Insolia ma, come dicevamo anche la recitazione. Quando ha preso parte al cast de l’Allieva ha stretto molto coi protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, dai quali ha potuto imparare alcuni segreti del mestiere. Ma la lista di attori importanti con cui si è rapportata è davvero lunga e di tutto rispetto. Ci sono infatti anche Claudio Gioè, Anna Valle, Francesco Arca e Tobia De Angelis.

Con un curriculum del genere, nonostante sia ancora molto giovane, possiamo affermare che Tecla Insolia sia tutti gli effetti un artista poliedrica con grandi capacità e talento. Nel suo percorso spicca anche la co-conduzione nella serata finale di Sanremo 2021, dove ha affiancato il mitico duo formato da Amadeus e Fiorello.

