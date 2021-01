Tecla: L’Urlo di Munch nuovo singolo/ Attrice nei panni di Nada e ospite ad Amici

Giovanissima, ma con un grandissimo talento. Tecla Insolia, a soli 17 anni, è una cantante e un’attrice che, nel curriculum, ha importanti ruoli. In tv, come attrice, il pubblico l’ha conosciuta per il ruolo di coprotagonista ricoperto in una fiction di grande successo di Raiuno come “Vite in fuga”. Tecla, inoltre, ha recitato anche nella fiction L’allieva e, come cantante, ha conquistato il pubblico partecipando a Sanremo Young, nel 2019, di cui è stata vincitrice. Inoltre, è salita sul palco del Festival di Sanremo tra le Nuove proposte con il brano “8 marzo”.

Tante esperienze di successo per Tecla sia nel mondo della musica che della recitazione che sta per tornare sia con un nuovo impegno come attrice che con un nuovo singolo, già annunciato sui suoi canali social. Tecla, infatti, tornerà a recitare nel film tv su Rai 1 “La bambina che non voleva cantare” per la regia di Costanza Quatriglio in cui interpreterà Nada.

Tecla Insolia attrice e cantante: nuovo singolo e nuova fiction in arrivo

Il nuovo anno inizia con tantissime novità per Tecla Insolia che, da venerdì 15 gennaio, tornerà sulla scena musicale con il nuovo singolo “L’urlo di Munch” come annunciano i suoi profili social. “L’Urlo di Munch’ è il grido di una ragazza messa alla prova da un mondo che preferisce alimentare paura e smarrimento anziché speranze e sogni. La consapevolezza si accompagna al desiderio di “ballare la tempesta” e ricercare comunque un equilibrio. La protagonista individua nel famoso dipinto uno stato d’animo che sente con urgenza e che accomuna chiunque veda il mondo attraverso una forte sensibilità”, spiega la giovane artista. Il singolo sarà presentato anche nello studio di Amici 2021 durante il pomeridiano di sabato 16 gennaio. Il nuovo singolo di Tecla è stato scritto da Claudia La Bella, Ilario Pasquali e Michele Savino, prodotto da Diego Calvetti che ha curato anche l’arrangiamento insieme a Lapo Consortini. Un’artista con un talento poliedrico, dunque, che è pronta a scalare le classifiche e a conquistare il cuore dei telespettatori di Raiuno.

L’URLO DI MUNCH fuori venerdì 15 gennaio 💣🎙️ Il mio nuovo singolo in arrivo in radio e su tutti i digital store 😍 -2 ⏳#lurlodimunch #Tecla pic.twitter.com/CtTuRI0sIl — Tecla (@TeclaOfficial) January 13, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA