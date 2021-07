Teddy Reno, marito Rita Pavone/ E sono novantacinque, appena compiuti gli anni

Teddy Reno, il famoso cantante, marito di Rita Pavone sin dal lontanissimo 1968, ha raggiunto in questi giorni lo spettacolare traguardo dei novantacinque anni di età. Lunghissima, quindi, anche la sua esistenza nel mondo musicale italiano, del quale fa ancora parte anche solo vivendo a fianco dell’immarcescibile Rita. Una delle sue ultime apparizioni televisive risale a qualche anno fa, quando, a dimostrazione di quanto sia stata lunga la sua carriera musicale, prima come ottimo cantante melodico e poi come talent scout dal grande intuito, gli è stata dedicata un’intera puntata monografica di “Blob”, il famoso programma televisivo nel quale vengono riprodotti spezzoni di video lontanissimi tra loro, ma pur sempre legati da un filo conduttore ben preciso.

Teddy Reno, marito Rita Pavone: le tappe della sua esistenza

Nella puntata che lo ha visto protagonista, Teddy Reno, il marito di Rita Pavone, ha ripercorso le tappe più importanti della sua esistenza, la maggior parte delle quali condivise con Rita Pavone, inseparabile, straordinaria, piccola (ma grandissima) donna, al suo fianco, come dicevamo, dal 1968. L’11 luglio scorso, grande festa a Trieste, città natale di Teddy Reno, per il compimento del suo novantacinquesimo compleanno. Come riporta Trieste Caffè, magazine online che si occupa di tutto quello che accade nella città friulana, “el Mulo Ferucio” (questo uno dei soprannomi del famoso cantante) analoghi festeggiamenti avevano avuto luogo in occasione del suo novantesimo compleanno. Quel giorno il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, gli aveva consegnato il “Sigillo Trecentesco in argento” a simbolo del ringraziamento e della riconoscenza di tutta

