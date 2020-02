TEDDY RENO, MARITO RITA PAVONE/ “Mio padre disse ‘non sarò mai suo suocero’, poi…”

Ospite a Domenica In, Rita Pavone rivolge il suo messaggio al marito Teddy Reno, l’uomo che ha sposato nel 1968, dando un piccolo dolore a suo padre. “Ti voglio bene”, dice la diva nel salotto di Mara Venier rivolgendo il suo sguardo alla telecamera, “almeno così è contento. Ferruccio (Ferruccio Merk Ricordi, questo il nome dell’artista all’anagrafe) – aggiunge la cantante – io ti amo da 52 anni”. Nel salotto di Mara Venier, Rita Pavone ricorda il periodo in cui, a causa di questo amore, ha messo a repentaglio la propria carriera. All’epoca, infatti, Teddy Reno aveva alle spalle una storia importante già conclusa, ed erano in molti, in particolare suo padre, a storcere in naso di fronte al loro sentimento. Oggi, però, a distanza di ben 52 anni, Rita Pavone non si pente di aver seguito il proprio cuore e svela di aver sempre agito, anche in quell’occasione, tenendo sempre bene a mente gli insegnamenti di suo padre.

RITA PAVONE: “TEDDY RENO? MIO PADRE HA CAPITO DI AVER SBAGLIATO”

“Ho avuto due persone che mi hanno instradato bene”. Anche se la sua carriera ha avuto inizio quando era ancora molto giovane, Rita Pavone spiega a Domenica In di avere sempre potuto contare sui consigli e sull’amore dei suoi genitori. La storia con Teddy Reno e il loro successivo matrimonio hanno però in parte intaccato questo rapporto, anche se alla fine, svela la diva, i suoi genitori sono stati costretti a ricredersi: “Ho sempre avuto una bella famiglia alle spalle e quando mi sono sposata, dando un grande dolore a mio padre, lui mi disse ‘io non sarò mai il suocero di Teddy Reno’. Alla fine – spiega però la Pavone – si è reso conto che il nostro matrimonio funzionava, un giorno si è avvicinato e mi ha detto ‘mi sa che con te ho sbagliato”. È in quel momento che Rita Pavone ha visto finalmente chiudersi un cerchio: “per me, è stato importante aver fatto capre a mio padre che era giusto tutto quello che mi aveva insegnato […] io – aggiunge la diva – non ho diviso nessuna famiglia, Teddy Reno era già separato da anni”.

