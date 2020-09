Telegram down, perchè non funziona in Italia?/ Nessuna connessione con server

Telegram down in italia e in gran parte d’Europa: perché non funziona? Questa è la domanda che si stanno ponendo in tanti in queste ore: dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 25 settembre 2020, il celebre servizio di messaggistica istantanea ha smesso di funzionare. Come riportato da Downdetector, il 91% degli utenti sta facendo i conti con una mancata connessione con server, mentre il restante 9% non riesce neanche ad accedere all’applicazione. Come è possibile constatare dalla grafica messa a disposizione del portale, il Telegram down sta colpendo tutto lo Stivale, in particolare le grandi città come Torino, Milano, Venezia e Firenze. Ma, come dicevamo, l’Italia non è l’unico Paese che sta avendo dei problemi con il servizio di messaggistica istantanea.

TELEGRAM DOWN OGGI: PERCHÉ NON FUNZIONA?

Il Telegram down ha colpito Spagna, Portogallo e Olanda in maniere importante, mentre in Francia sono stati registrati malfunzionamenti in particolare a Parigi. L’amministrazione dell’applicazione multipiattaforma ha diramato una breve nota chiarendo che i problemi verranno risolti il più presto possibile, anche se non è ancora chiara la natura del problema. Qui di seguito vi riportiamo alcune testimonianze degli utenti di Down Detector: «Ma solo a me se apro telegram esce: “Aggiorno” o “Connetto”? è da 2 ore che l’ho lasciato lì eppure internet funziona», «Telegram sta avendo problemi.. pensavo fosse un mio problema, ho addirittura disinstallato e reinstallato, eliminato cache , riavviato il cellulare, ma niente.. bisogna solo attendere che si riprenda dato che è un loro problema», «Non riesco a vedere più i messaggi che mi mandano, so che ci sono perché mi arrivano le notifiche del telefono ma nell’applicazione non spunta e mi dice “aggiorno”».



