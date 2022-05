Telepass per mezzi pubblici, stop file/ Biglietti e abbonamenti in App: come funziona

Basta alle file per il Telepass, anche per i mezzi pubblici, nelle edicole o in biglietteria. I biglietti e gli abbonamenti per il trasporto potranno adesso essere infatti acquistati anche online attraverso le applicazioni ufficiali, ovvero Plus e Telepass Play X. Attraverso quest’ultime si potrà selezionare la tratta, richiedere il servizio ed effettuare il pagamento con il proprio conto. Nelle città di Roma e Milano, inoltre, sarà addirittura sufficiente avere il cellulare con la funzione del QR Code.

Un servizio che rende semplice e veloce gli spostamenti con i mezzi pubblici, evitando di perdere tempo con le consuete file davanti ai rivenditori dei biglietti e degli abbonamenti. Le persone che ne stanno usufruendo in questi giorni sono già tante. È possibile scegliere tra biglietto, giornaliero, 2 o 3 giorni e mensile. Per l’abbonamento annuale ATM, invece, basta selezionare le zone di interesse: il cliente riceverà la tessera a casa che sarà valida dal 1° giorno del mese successivo se la richiesta viene effettuata entro il giorno 10 del mese, altrimenti da quello dopo ancora. Ad esempio, acquistando l’abbonamento entro il 10 agosto, sarà attivo dal 1° settembre, se dall’11 al 31 agosto, dal 1° ottobre. Si paga sempre mese per mese direttamente dal tuo conto.

Telepass per mezzi pubblici, stop file: come ottenerlo

Ottenere il Telepass per mezzi pubblici, evitando le file, è dunque semplicissimo: seleziona il servizio Mezzi Pubblici dalla tua App Plus o Telepass Play X in pochi secondi; scegli la città, richiedi l’abbonamento o compra i biglietti per il trasporto pubblico; spostati in città in modo più comodo usando tutti i mezzi pubblici. Entro il 31 agosto, per coloro che usufruiscono di questo servizio, c’è anche la possibilità di ottenere un biglietto gratis al giorno. Con Plus hai infatti un ticket urbano in regalo tutti i giorni, sia a Milano sia a Roma. Qui il regolamento.

