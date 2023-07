Temperatura record nel Mar Mediterraneo 28,7 gradi/ In Florida l’Atlantico tocca i 38 gradi

L’estate 2023 continua a registrare record di temperature, e non soltanto sulla terraferma, ma anche nei mari e negli oceani. A conferma quanto comunicato all’agenzia Afp nella giornata di ieri da parte del principale centro di ricerca marittima spagnolo, leggasi l’Istituto di Scienze Marine (Icm) di Barcellona, secondo cui il Mar Mediterraneo ha registrato la massima temperatura della sua storia, quasi 29 gradi. “È stato battuto un nuovo record per il periodo 1982-2023 per la temperatura mediana giornaliera della superficie del mare nel Mediterraneo, con 28,71 gradi”, questo quanto hanno dichiarato i ricercatori dell’istituto catalano, attraverso l’analisi dei dati satellitari dell’osservatorio europeo Copernicus.

Incendio Vieste, 2.000 persone evacuate/ Puglia, fiamme dal Gargano fino al Salento

Il precedente record era stato di circa mezzo grado più basso, ovvero, 28.25 gradi centigradi registrato il 23 agosto del 2003, una delle estati più calde di sempre, ma nelle scorse ore il nuovo primato che ovviamente non può che confermare i timori degli esperti di clima di tutto il mondo, circa il fatto che la Terra si stia riscaldando in maniera inesorabile. A conferma di ciò, quanto registrato anche negli Stati Uniti, precisamente in Florida, al largo di Miami. In questo caso le temperature hanno toccato per alcune ore il record di ben 38 gradi.

Maltempo Lombardia, chiesto lo Stato di Emergenza/ Danni per 100 milioni di euro

TEMPERATURA RECORD NEL MAR MEDITERRANEO E IN FLORIDA: TUTTI I DETTAGLI

La rivelazione, come si legge sul sito di RaiNews e sull’agenzia di stampa italiana Ansa, è stata effettuata da una boa che si trovava a circa 60 chilometri di distanza da Manatee Bat, zona sud ovest di Miami, e in profondità a circa un metro e mezzo. Tra l’altro, curiosità, tale picco è stato rilevato dall’agenzia americana US Oceanic and Atmospheric Observation Agency (NOAA), in serata, fra le ore 17 e le 20:00, dopo che evidentemente le acque hanno accumulato tantissimo calore nel corso della giornata.

Incendi in Calabria: morto un 98enne/ 80 roghi attivi in regione, 360 unità di vigili al lavoro

Si tratta quindi di un vero e proprio bagno caldo, che se potrebbe essere gradevole per i bagnanti, causa delle ripercussioni non da poco sul clima terrestre. Da diverse settimane le acque attorno alla punta meridionale della Florida stanno registrando delle temperature altissime, al di sopra dei 32 gradi, e gli scienziati di tutto il mondo sono ovviamente preoccupati. Il record precedente era stato di 37,6 gradi registrato a Kuwait Bay.











© RIPRODUZIONE RISERVATA