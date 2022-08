Tempesta geomagnetica oggi sulla Terra/ Materiale solare in arrivo: cosa può accadere

Una tempesta geomagnetica è attesa sulla Terra nella giornata di oggi, 3 agosto 2022. Materiale emesso dal sole, come ricorda Fanpage, andrà a scontrarsi con il campo magnetico del nostro Pianeta, stando a quanto annunciato dallo Space Weather Prediction Center (SWPC) presso la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agenzia federale statunitense che si occupa di fenomeni meteorologici, climatici e oceanografici. A provocare l’evento, come sottolineato da LiveScience, sarà un gigantesco buco coronale situato nell’emisfero meridionale del Sole, che sta appunto facendo fluire del materiale solare verso la Terra.

Quando tali situazioni si verificano queste espulsioni possono andare a provocare un impatto con il campo magnetico terrestre dopo aver viaggiato per giorni, provocando così delle tempeste geomagnetiche e quasi sempre delle aurore polari. In ogni caso, stando a quanto prevede Spaceweather.com, la tempesta geomagnetica di oggi sarà di classe G1, quindi la più debole su una scala da 1 a 5, e tempesta che dovrebbe avere scarse conseguenze sulle linee elettriche, e probabilmente qualche piccolo disturbo nei satelliti. Possibili anche delle alterazioni nei comportamenti degli animali, in quanto utilizzano il campo magnetico della Terra per migrare.

TEMPESTA GEOMAGNETICA: PREVISTE AURORE BOREALI A LATITUDINI INUSUALI

Ecco perchè l’aspetto più significativo delle tempeste sarà la già citata sopra creazione di aurore polari a latitudini più basse rispetto al solito. Lo scorso 20 luglio, in occasione dell’ultima tempesta geomagnetica, un’aurora boreale si manifestò nei cieli del Maine e del Michigan, negli Stati Uniti, e lo stesso fenomeno è atteso proprio in queste ore.

Solitamente questi spettacoli si verificano in quanto le particelle del vento, cariche in maniera elettrica, si legano alle linee del campo elettrico per poi fluire nella ionosfera, e interagendo quindi con gli atomi dei gas atmosferici presenti, sprigionando poi i famosi “archi luminosi” che possono avere una lunghezza anche di centinaia di chilometri. In questo periodo il sole è molto attivo in quanto sta per raggiungere il picco massimo della sua attività magnetica prevista per questo ciclo di 11 anni, che giungerà a luglio del 2025.

