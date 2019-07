Temptation Island 2019/ Katia e Vittorio si sono lasciati? Parla la single Vanessa

Manca ormai pochissimo alla conclusione di questa sesta edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia torna domani con quella che sarà l’ultima puntata per quanto riguarda l’avventura delle coppie in Sardegna ma non per il pubblico a casa. L’ultimissima puntata andrà infatti in onda martedì sempre in prima serata e scopriremo cos’è accaduto un mese dopo i falò di confronto. Intanto qualche indizio sugli ultimi falò arriva direttamente dai tentatori. In particolare è la bella Vanessa Cinelli, tentatrice di Vittorio, a raccontare al pubblico qualche dettaglio in più. La single esordisce dichiarando “Io e Katia siamo molto diverse. – e spiega – Alla base di tutto, per me, in una coppia ci deve essere la volontà di stare insieme e condividere ogni cosa, soprattutto lo stesso tetto.”

Temptation Island 2019, Vanessa Cinelli: “Ecco perché mi sono avvicinata a Vittorio”

Vanessa Cinelli, che rivedremo domani nella nuova puntata di Temptation Island 2019, ammette: “A me è capitato di ricevere parole poco carine e insulti durante le discussioni ed è sempre stato motivo di sofferenza: quando amo qualcuno certe frasi non riesco neppure a pensarle e non mi capacitavo di come l’uomo al mio fianco riuscisse a essere così offensivo.” È anche per questo che la tentatrice si è avvicinata e ha trovato affinità proprio col fidanzato di Katia. Infatti lo sottolinea: “Mi sono immedesimata in Vittorio ed ero molto dispiaciuta nel sentirlo e vederlo stare male per le parole a volte molto dure di Katia. Nella mia vita sono stata innamorata una sola volta e con questa persona la storia è terminata proprio per incomprensioni caratteriali: tutto era motivo di scontro e non riuscivo a sentirmi apprezzata davvero”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA