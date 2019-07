Vanessa Cinelli/ Spingerà Vittorio a tradire Katia? (Temptation Island)

Da single, Vanessa Cinelli è entrata a far parte del cast di Temptation Island 2019. È qui che ha conosciuto Vittorio, a cui si è molto avvicinata fin dalle prime puntate. Katia, la fidanzata di lui, è rimasta senza parole. Non si aspettava che Vittorio le dedicasse così tante attenzioni. La ragazza ha cercato di mantenere la calma, di non ingelosirsi, ma è evidente che di fronte a certi scambi non rimanga indifferente. Anzi: a questo punto, teme proprio che la loro relazione possa finire. La coppia è sbarcata in Sardegna per mettersi alla prova, per cercare di capire se i sentimenti che provano l’uno per l’altra siano abbastanza forti. All’inizio, Katia ha cercato di conoscere meglio tutti i “tentatori”. Vittorio è stato spesso allarmato dai video di lei, che con il suo comportamento l’ha fatto non poco arrabbiare. Con il passare dei giorni, però, anche lui ha legato con un’altra, Vanessa, che in effetti ha subito catturato la sua attenzione.

Chi è Vanessa Cinelli

Vanessa Cinelli ha messo in crisi Vittorio: lasciare o non lasciare Katia? La modella e imprenditrice romana piace molto al deejay, e probabilmente l’affetto è reciproco. Vanessa ha dalla sua una folta chioma riccia e un paio di occhi a mandorla molto profondi. Non solo: è anche un’affermata influencer e modella, e il suo profilo Instagram è molto seguito. Oltre a ciò, gestisce un bed and breakfast a Roma insieme alla sorella. Quella di Temptation Island è la sua prima esperienza televisiva in assoluto. Può darsi che la sua carriera nel piccolo schermo continui, forte di questo trampolino di lancio. Messo da parte il fastidio iniziale, la reazione di Katia al suo cospetto è stata piuttosto tranquilla: “Io questo Vittorio innamorato non lo vedo. Sono entrata qui con i dubbi ma a questo punto secondo me i dubbi li ha anche lui, perché lo vedo anche lui bello sveglio”. E ancora: “Non me l’aspettavo. Come ho sempre detto, merita veramente una donna che provi un forte sentimento per lui. L’ho voluto portare io qua. Ho visto il video, ma non sento tutta questa rabbia”.

