Temptation Island 2019/ Massimo e Ilaria, è finita? Novità scomode sulla coppia

Cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island 2019? La settimana prossima, per tutti i fan dello show condotto da Filippo Bisciglia, c’è una grande sorpresa. Gli appuntamenti previsti sono infatti ben due. Filippo e le coppie ci attendono sia lunedì 29 che martedì 30 luglio. Dunque due serate interamente dedicate a Temptation Island 2019. La prima, in particolare, sarà caratterizzata dagli ultimi falò di confronto, a partire da quello di Ilaria e Massimo, che ha avuto inizio lunedì scorso. Come finirà? Ilaria e Massimo stanno ancora insieme? Si chiedono tanti telespettatori del docu-reality. La risposta potrebbe arrivare grazie ad una delle ultime segnalazioni arrivate. Stando a quanto riporta Lanostratv, Ilaria sarebbe stata avvistata ad un evento senza Massimo. Pare che la ragazza fosse giù di morale oltre che da sola: che sia la prova dell’addio?

TEMPTATION ISLAND 2019, MASSIMO E ILARIA SI SONO LASCIATI?

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni potrebbero aver lasciato Temptation Island 2019 divisi. La conferma potremo averla soltanto lunedì, nel corso della penultima puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia. Intanto, alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, la tentatrice di Massimo, Elena, ha spiegato cosa l’ha portata ad avvicinarsi a lui: “Sin dai primi giorni, nonostante lui si fosse relazionato con Federica, tra me e Massimo si è instaurato un rapporto di vera amicizia e complicità che poi successivamente ci ha avvicinati ancora di più.” La single confessa: “È un ragazzo simpatico e divertente, mi sono sentita subito a mio agio con lui. – e aggiunge – Io a differenza delle altre tentatrici sono sempre stata me stessa anche se non è stato facile superare l’imbarazzo iniziale delle telecamere: sono una ragazza riservata.”.

