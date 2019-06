Temptation Island 2019/ Single e coppie: Filippo Bisciglia “lunedì sarà speciale”

SI AVVICINA LA PRIMA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND 2019…

La prima puntata di Temptation Island 2019 ci aspetta domani sera, su Canale 5. Sul web continua il countdown di Filippo Bisciglia che solo ieri ha espresso tutta la felicità e al contempo la trepida attesa di questo ritorno, svelando anche che il 24 è per lui un giorno doppiamente speciale. “A cosa pensi? penso che mancano 2 giorni … a cosa? alla prima puntata di Temptation Island – ha scritto il conduttore su Instagram, per poi svelare – e poi? e poi anche al fatto che lunedì 24 sarà il giorno del mio compleanno …ma daiiiiii !?!?! eh si, per me lunedì sarà un giorno speciale, spero che lo sia anche per tutti quanti voi … buon weekend”. Il 24 giugno, quindi, non è soltanto la data d’inizio di Temptation Island 2019 ma anche quella del compleanno di Bisciglia.

TEMPTATION ISLAND: DAVID E CRISTINA: DAL TRONO OVER ALLA CRISI?

Lunedì 24 giugno 2019 sarà un giorno speciale non soltanto per Filippo Bisciglia. Assieme al conduttore, anche tantissimi telespettatori si gusteranno questa prima puntata di Temptation Island 2019. Unica coppia nota di questa edizione è quella composta da David Scarantino e Cristina Incorvaia. Il loro amore è nato nello studio di Uomini e Donne Over solo pochi mesi fa, sembra però siano bastati per capire che qualcosa non va. I molti dubbi hanno portato Cristina e David ad un momento di crisi che potrebbe non essere superato ma, anzi, soltanto peggiorare di fronte alle tentazioni che Temptation Island ha in serbo per loro. Nulla però è ancora detto e per scoprire cosa accadrà alla coppia nata al trono Over manca soltanto un giorno.

