Temptation Island 2020 anticipazioni/ Ciavy e Valeria Liberati si sono lasciati? I rumors

Come ogni anno anche in questa edizione di Temptation Island si rincorrono indiscrezioni pronte a rispondere alla fatidica domanda: “stanno ancora insieme?”. Il vicolo delle news parla di una talpina pronta a raccontare alcuni particolari e il fatto che si usi un vezzeggiativo ci fa pensare a una donna anche se ovviamente è impossibile fare nomi. La coppia più seguita è sicuramente quella formata da Ciavy e Valeria Liberati. Il ragazzo ha specificato di non essere convinto della relazione con la splendida ragazza che di conseguenza si è sentita tradita e ha così deciso di avvicinarsi al single Alessandro Basciano. Ovviamente però arrivati alla seconda puntata sembra impossibile capire cosa accadrà nei prossimi episodi e capire se oggi la coppia sta davvero insieme oppure se ha deciso di prendere due strade differenti.

Anticipazioni Temptation Island, Ciavy e Valeria Liberati stanno ancora insieme?

Quindi Ciavy e Valeria Liberati stanno ancora insieme? Le anticipazioni di Temptation Island fornite dal Vicolo delle News ci offre alcune informazioni. Pare infatti che i due si siano lasciati e che la ragazza abbia deciso di prendersi al momento del tempo per sé stessa. Infatti non si sarebbe legata con il single Alessandro Basciano al quale si era molto avvicinata nel reality show di Canale 5. Nonostante questo pare che i due si continuino a sentire molto spesso. Cosa accadrà tra loro? Nascerà davvero una storia d’amore? Per ora è impossibile capire cosa accadrà, di certo nelle prossime puntate di Temptation Island scopriremo se davvero la storia con Ciavy si può dir finita e anche se lui deciderà di gettarsi nelle braccia di qualche tentatrice.



