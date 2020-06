Temptation Island 2020, come sarà la nuova edizione?/ Filippo Bisciglia svela tutto!

Tutti i fan di Temptation Island si sono sicuramente chiesti come sarà la nuova edizione, visti gli obblighi di distanziamento sociale post Covid-19. A svelarlo, in un’intervista rilasciata a Blogo, è stato Filippo Bisciglia. Il conduttore, partito alcuni giorni fa per la Sardegna, ha svelato l’attentissimo lavoro che c’è dietro le nuove registrazioni. “Prima di partire, siamo stati tutti quanti sottoposti ai test sierologici, più volte. – ha esordito – I protagonisti di Temptation Island, le coppie e i single, sono stati scelti da più di un mese e già, quando sono stati scelti, hanno effettuato i primi test sierologici. Poi, sono stati rifatti periodicamente. Sono partiti in sicurezza e, prima di partire, hanno rispettato un periodo di isolamento, sia le coppie che i ragazzi single e le ragazze single.” Bisciglia ha poi svelato che “Una volta entrati nel villaggio, da quel momento, periodicamente, verranno ri-effettuati i test. Nel villaggio, non può entrare nessuno e loro, ovviamente, non possono avere contatti con nessuno dall’esterno.” Dunque non ci saranno le esterne al di fuori del villaggio.

Temptation Island 2020, Antonella Elia già protagonista: primi gossip

Coppie e tentatori saranno dunque in una “bolla di vetro, super-protetti. Com’è successo al GF Vip. Vedrete in onda, quindi, lo stesso Temptation Island di sempre ma con tutte queste precauzioni”, ha ammesso Filippo Bisciglia. Queste, dunque, le novità alle quali lo spettatore dovrà abituarsi. Intanto non mancano anche indiscrezioni su quanto sta accadendo in questi primi giorni nel villaggio, durante i quali pare che la grande protagonista sia stata proprio lei: Antonella Elia. Come confermato anche in onda a Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella, la Elia avrebbe già combinato qualcosa di abbastanza rilevante, che potrebbe far arrabbiare il suo Pietro Delle Piane. D’altronde sarebbe una ripicca per quanto fatto da lui con Fiore Argento mentre lei era nella Casa del Grande Fratello Vip, viene fatto notare nella trasmissione di Fredella.



