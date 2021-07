Temptation Island 2021 streaming e replica TV/ Ecco come vedere la 3a puntata

Questa sera, lunedì 12 luglio, in prima serata su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento con “Temptation Island 2021”. Filippo Bisciglia, dalla Sardegna, continua a raccontare il viaggio nei sentimenti delle cinque coppie protagoniste: Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Claudia e Ste, Manuela e Stefano. Settimana scorsa, infatti, Valentina e Tommaso hanno lasciato il programma, prendendo strade diverse. La seconda puntata, trasmessa lunedì 5 giugno, ha incollato davanti al video, dalle 21:40 alle 00:57, 3.526.000 spettatori con uno share del 23%. I fan di “Temptation Island” potranno seguire le vicende sentimentali delle coppie protagoniste non solo su Canale 5 ma anche in diretta streaming. Per farlo basterà collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

Natascia e Alessio in crisi aTemptation Island 2021?/ Fidanzato scosso “Che delusione!”

TEMPTATION ISLAND 2021: COME VEDERE IN REPLICA LA TERZA PUNTATA IN STREAMING

La terza puntata di “Temptation Island 2021” è prevista per oggi, lunedì 12 luglio, dalle 21.30 su Canale 5. Se questa sera non riuscite a sintonizzarvi sulle frequenze Mediaset, potete tranquillamente rivedere la terza puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia domani, martedì 13 luglio: dalle 21.10 su La5 sarà trasmessa la replica del terzo appuntamento. Inoltre su WittyTv, dopo la messa in onda delle puntate, è possibile vedere anche i video più interessanti delle coppie protagoniste alle prese con i tentatori e le tentatrici che faranno compagnia ai telespettatori di Canale 5 fino al 2 agosto. Cosa succederà questa sera? Dopo le prime due puntate sono già emerse alcune interessanti dinamiche tra fidanzati e tentatori/tentatrici e una coppia ha già abbandonato il programma. Appuntamento alle 21.30 con “Temptation Island” per scoprire cosa succederà…

LEGGI ANCHE:

TEMPTATION ISLAND 2021, 3a PUNTATA/ Diretta e coppie: Bisciglia "step decisivo per…"Samuele, tentatore Temptation Island 2021/ Flirt con Natascia? Alessio furioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA