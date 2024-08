Temptation Island 2024, Lino e la verità sul figlio di Alessia

La coppia più chiacchierata del viaggio nei sentimenti continua a far discutere anche dieci giorni dopo la fine di Temptation Island 2024, nelle scorse ore Lino è stato nuovamente intercettato dai fan sui social, che si sono riversati su Instagram con nuove curiosità per l’ex fidanzato di Alessia ed è emersa una curiosità non certo di poco conto sulla loro storia, infatti lui non avrebbe mai conosciuto il figlio della ex in quattro anni di relazione e ha spiegato i motivi del gesto: “Visto che non eravamo una coppia sicura e litigavamo h24, non ho mai conosciuto il bimbo per mia scelta perché non volevo che si affezionasse e restasse male poi per situazioni strane, e quindi affezionarsi a me e poi dopo rimanerci male perché non andavamo d’accordo, lei lo sa” ha detto l’ex fidanzato.

Lino avrebbe dunque comunicato la sua volontà ad Alessia sul bimbo nato da una precedente relazione della ragazza, che ha per finito una versione diversa dei fatti, ammettendo come suo figlio conoscesse l’uomo, incrociato a qualche festa, e di come fosse perfettamente a conoscenza della storia della madre.

Lino e Alessia verso il Grande Fratello dopo Temptation Island?

Intanto nel futuro dei due ex volti del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale Cinque ci potrebbe essere una nuova esperienza sul piccolo schermo, visto che Alfonso Signorini sembra aver puntato gli occhi sia su Lino e Alessia che su Maika, la tentatrice che l’ex fidanzato starebbe frequentando lontano dalle telecamere. Loro tre ma anche Raul e Martina sono altri dei nomi di concorrenti di Temptation Island che potrebbero fare il percorso verso la porta rossa, nella speranza per Signorini che possano compiere un cammino in stile Perla Vatiero e Mirko Brunetti e quindi regalare una fetta di pubblico importante al reality.

Lino e Alessia non si sono espressi per il momento anche se viene facile pensare che prenderebbero in considerazione l’idea di sfruttare ancora la ribalta nazionale per riscuotere maggior popolarità e ovviamente qualche guadagno.