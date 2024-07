Alessia e Lino si sono lasciati definitivamente dopo Temptation Island 2024: lei delusa

Alessia e Lino si sono lasciati dopo Temptation Island 2024? Cos’è successo un mese dopo la fine del reality di Canale5? Facendo un passo indietro dopo quattro anni di relazione Alessia scrive al programma perché non si fida di lui e vuole vedere se le è leale e fedele. Sin da subito Lino si è avvicinato alla single Maika e per questo Alessia ha chiesto immediatamente il falò di confronto anticipato. Prima che il 29enne si decidesse a presentarsi, però, di falò immediati ne ha dovuti chiedere ben cinque. Dopo il confronto Alessia decide di lasciarlo ed uscire da single ma c’è un colpo di scena inaspettato. Il giorno dopo Lino chiede di rivederla perché vuole convincerla a ritornare insieme, provare a ricominciare. Tuttavia adesso la domanda è: a distanza di un mese Alessia e Lino sono tornati insieme o si sono lasciati definitivamente?

Witty.tv proprio in questi minuti ha pubblicato una clip per svelare cos’è successo dopo Temptation Island 2024 tra Alessia e Lino. La prima a parlare è Alessia: “Io e Lino ci siamo sentiti, mi contattò lui per sapere io come stavo ma alla fine ci sono stati solo litigi. Lui non ha mai ammesso i suoi sbagli, anzi diceva di non aver fatto niente di male. Si è arrabbiato con me per le parole che ho detto ma non si è mai basato sui suoi atteggiamenti. Non ci siamo mai visti e questo mi è dispiaciuto perché io un confronto lo volevo. Lo volevo per rispetto dei quattro anni, una chiacchierata da soli ci volevo. Ci sono rimasta malissimo e tutt’ora ci sto male. È una persona che ho amato tanto ed amo tutt’ora.”

È un fiume in piena Alessia che nel video pubblicato da Witty.Tv scoppiando a piangere confessa: “Io sto cercando di andare avanti anche perché prima facevo tutto con lui, uscivo con lui…è strano. Sono arrabbiata, sono delusa mentre lo odio mi manca, giuro è brutto pensare a come stata, ci sto ancora male. Sono stata troppo innamorata e pensavo che anche lui lo era. Questo programma mi ha fatto capire che valgo tanto e merito tanto, una persona che mi ama. Questa volta è finita definitivamente non ci sarà più niente. Io ho altre esigenze e lui non cambierà mai.”

A parlare infine è Lino che si scusa con Alessia dopo Temptation Island 2024: “Ho avuto un comportamento brutto nei suoi confronti. Voglio chiedere ad Alessia scusa per quello che ho fatto ma quello cose non le volevo dall’altra ragazza ma da lei. Non ci siamo capiti, io ci sono rimasto male quando l’ho vista piangere, perché prima non lo avevo fatto. Io volevo che finiva diversamente la situazione. Serenità e amore non c’era tra noi due. Litigavamo e ci rinfacciavamo tutte le cose.” Tuttavia dopo puntualizza di non aver per nulla apprezzato alcuni suoi attacchi: “Lei scossa dalla situazione mi ha disegnato come un mostro, è andata oltre con le parole. Io dopo il programma ho capito che Alessia non mi è mancata, e questa è una risposta.”