Temptation Island, Valeria Liberati ricoverata in ospedale come sta/ “Non riuscivo a stare in piedi”

Valeria Liberati ricoverata in ospedale d’urgenza: il racconto

“Grazie a tutti. Vorrei rispondere ad ognuno di voi ma siete in tantissimi, vi mando un bacio immenso a tutti voi. Sono ancora qui, spero solo di uscire al più presto. Sono stanca sia fisicamente che psicologicamente. Ma non si molla, tornerò più forte di prima” esordisce Valeria Liberati sui social, nota per aver partecipato a Temptation Island con il suo fidanzato Ciavy.

“Sono passati ormai 3 giorni, l’aria mi soffoca, l’odore dei medicinali nel corpo… Non ne posso più, sono stanca fisicamente e psicologicamente. In molti penserete che 3 giorni non sono nulla, forse sì o forse no. Certo che se mi fermo a pensare a quelle persone che ci sono da mesi vi darei ragione. Ma qui dentro credo anche solo un giorno sia troppo” svela l’ex protagonista del dating show che entra poi nel dettaglio: “Mi sono recata in ospedale per dei dolori addominali, esattamente gli stessi dolori del parto (chi è mamma conosce perfettamente questi dolori). Non riuscivo a stare in piedi. Così mio padre mi ha portata di corsa al Pronto Soccorso. Mi hanno fatto entrare subito, senza nessun tempo di attesa. Mi hanno visitata e dopo varie analisi mi comunicano che ho un’infezione delle vie urinarie e renale destro. Per farmi passare il dolore mi fanno un antidolorifico ma secondo i medici non era necessario il ricovero. Così mi hanno prescritto una terapia da fare a casa.”

Valeria Liberati come sta?: “Ho un’infezione all’intestino”

Valeria Liberati viene, dunque, rimandata a casa ma i dolori non fanno che peggiorare; successivamente viene ricoverata d’urgenza in ospedale: “Sincera? Pensavo fosse una cosa momentanea, non pensavo fosse seria. Invece mi sbagliavo. Sono passati ormai 3 giorni, quasi 4 e ne ho sentite di ogni. Del tipo: forse è appendicite, calcoli, coliche, infezione del colon e infezione del pancreas. E altre 262782 cose. Questo succede perché? Qui al Pronto Soccorso ci sono molti più medici a differenza del reparto quindi ognuno dice la sua. “

Nella giornata di oggi, sembra che per l’ex protagonista di Temptation Island sia arrivata una diagnosi: “Oggi finalmente sono riusciti a dirmi qualcosa di definitivo o almeno spero. Però prima voglio raccontarvi un episodio successo ieri che non dimenticherò mai.” Poi aggiunge: “Oggi, 23 Luglio sarei dovuta tornare a casa ma alcuni valori del sangue non vogliono scendere e quindi preferiscono tenermi qui. Ho un infezione all’intestino, a cosa è dovuto? Caffè a digiuno, tè termogenici e con il tempo questo è stato il risultato.”











