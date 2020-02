Tenerife, italiano ricoverato con coronavirus/ Un migliaio di persone in quarantena

C’è un altro italiano positivo al coronavirus, che però non si trova attualmente sul territorio nazionale. Si tratta di un medico in vacanza a Tenerife, in Spagna, e che è appunto risultato essere positivo al tampone effettuato presso il laboratorio di microbiologia dell’Ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria. La notizia è stata data dall’agenzia Europa Press, poi ripresa a macchia d’olio dalle principali testate italiane, fra cui quella di Repubblica. Non è ben chiaro da dove provenga il medico, forse dalla Lombardia (ma non vi è ancora certezza a riguardo), fatto sta che questi ha iniziato a sentirsi male mentre si trovava in vacanza, e si è quindi recato presso clinica Quiron, nel sud dell’isola iberica, dove attualmente è ricoverato in isolamento. La notizia è stata confermata da Angel Victor Torres, il presidente delle isole Canarie, attraverso il proprio account Twitter. Il capo di stato ha aggiunto che dopo la positività è scattato il protocollo, con gli ospiti dell’hotel H10 Costa Adejie Palace, dove si trovava appunto il medico, che sono stati tutti in quarantena.

TENERIFE, MEDICO ITALIANO CON CORONAVIRUS, UN INFETTO ANCHE NELLE ASTURIE

Sarebbero circa un migliaio le persone coinvolte, che in queste ore verranno tutte “tamponate” per avere conferma o meno della loro positiva. Anche in caso di esito negativo dovranno comunque rimanere in isolamento per almeno 14 giorni, il tempo di incubazione massimo del virus. Intanto il medico italiano verrà sottoposto a breve a nuove analisi dal Centro nazionale di microbiologia dell’Istituto sanitario Carlos III di Madrid, e il ministero della salute ha attivato un numero telefonico gratuito, dove poter avere informazioni circa le misure di prevenzione, le infezioni e fare chiarezza fra fake news e voci infondate. Nelle ultime ore, infine, è emerso un nuovo caso sospetto di infetto, un ragazzo di 25 anni nelle Asturie che negli scorsi giorni sarebbe stato in Italia nelle zone colpite dal coronavirus. Al momento si trova in isolamento preventivo presso l’ospedale dell’Università Centrale delle Asturie (HUCA).

