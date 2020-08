Tenet da oggi al cinema/ Video trailer, il ritorno di Christopher Nolan: “Film unico”

Il grande giorno è arrivato: da oggi, mercoledì 26 agosto 2020, è disponibile al cinema l’attesissimo Tenet, nuovo film di Christopher Nolan con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson. L’uscita in sala è slittata diverse volte nel corso degli ultimi mesi a causa dell’emergenza coronavirus, ma il regista ha voluto fortemente che la sua ultima fatica uscisse sul grande schermo e non direct-to-video. Reduce dall’ottimo Dunkirk, Nolan ha avuto a disposizione un budget di 205 milioni di dollari, il più alto di sempre per un film originale del cineasta britannico. Una trama a dir poco tortuosa per un cast eccellente: oltre ai due protagonisti, troviamo Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Clemence Poesy e Himesh Patel. La fotografia è stata curata da Hoyte van Hoytema, mentre il montaggio è stato affidato a Jennifer Lame.

TENET DA OGGI AL CINEMA: IL TRAILER

Le riprese principali di Tenet si sono tenuti in Danimarca, Estonia, India, Italia, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti d’America e uno degli elementi più interessanti è scelta di girare il film con una combinazione di pellicola 70 millimetri e IMAX. Il commento sonoro non è curato da Hans Zimmer, storico collaboratore di Christopher Nolan ma impegnato per Dune di Villeneuve, ma dal compositore svedese Ludwig Goransson, noto per aver lavorato in film come Venom e Black Panther.

L’attesa è enorme, considerando anche il giudizio di chi ha lavorato alla pellicola, basti pensare a Robert Pattinson: «Sarebbe stato un film spettacolare anche in tempi normali, ma ora le aspettative sono ancora più alte e sono sicuro che sarà un successo importante. È un progetto che definirei “intellettualmente denso”, un film intelligente e unico. Sarà un’esperienza straordinaria».





