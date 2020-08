Tenta di strangolare moglie dopo lite/ Lecce, figlia filma tutto e lo fa arrestare

Un tentato omicidio fortunatamente sventato, quello avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Lecce, dove un uomo ha tentato di strangolare la moglie ma è poi finito in carcere grazie all’intervento della figlia maggiorenne che assistito all’aggressione riprendendo tutto con un cellulare. Il video choc sarebbe così finito nelle mani delle forze dell’ordine che avrebbero provveduto all’arresto del presunto aggressore con le accuse di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo quanto reso noto da Quotidiano di Puglia nell’edizione online, Antonio Ancora, 44 anni, di Taurisano avrebbe tentato di strangolare la moglie prima afferrandole il collo tra le mani e successivamente con la bretella di un vestito attorcigliata alla gola. La figlia maggiorenne della donna avrebbe ripreso tutto con un cellulare e consegnato le immagini ai poliziotti che hanno così provveduto all’arresto dell’uomo violento.

TENTA DI STRANGOLARE MOGLIE: FIGLIA RIPRENDE TUTTO E LO FA ARRESTARE

Gli agenti di polizia sono intervenuti nei giorni scorsi nell’abitazione della coppia dopo la telefonata che allertava di un violento litigio. Giunti nell’appartamento hanno notato la presenza di sangue sul pavimento insieme ai resti di quelli che sembravano cocci di un vaso, una mazza di legno e un coltello. Stando alla testimonianza della vittima e della figlia maggiorenne, il 44enne, sotto effetto di alcol, avrebbe aggredito con violenza la moglie al culmine di un litigio. Al loro arrivo, l’uomo era presente in casa e stava tentando di mettere in ordine, tuttavia non hanno potuto non notare i segni delle percosse sul corpo della donna. La moglie è stata così medicata dal personale del 118 giunto sul posto e successivamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Casarano per accertamenti, mentre l’uomo è stato arrestato.



