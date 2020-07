Tentatori e tentatrici Temptation Island 2020, chi sono?/ Da Alessandro Basciano a…

I tentatori di Temptation Island 2020

La prima puntata di Temptation Island 2020 ci ha svelato i volti dei tentatori e le tentatrici che vedremo al fianco dei fidanzati e fidanzate. La nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia vede in ‘gioco’ ben 23 tentatori, di cui 11 ragazze e 12 ragazzi. Ma di chi si tratta? Andiamo a scoprirlo, partendo dai tentatori. Il primo e forse più noto tra i tentatori è Alessandro Basciano. Ha 31 anni, è di Genova e lo abbiamo già conosciuto a Uomini e Donne per essere stato uno dei corteggiatori di Giulia Quattrociocche nella scorsa stagione. Troviamo poi Simone Garato, 39 anni di Padova. Il sardo Alessandro “Alex” Usai di 27 anni che vive in Svizzera da molti anni, è un grande appassionato di sport e lavora in una multinazionale che si occupa di pulizie. Troviamo poi Marco Guecio che, come Basciano, ha partecipato a Uomini e Donne ma nel 2012. Ha 28 anni ed è originario di Palermo. Troviamo poi il 36enne Alessandro Ubaldi, residente a Pescara, organizza congressi medici per lavoro. Francesco Muzzi, 28enne di Bologna che fa il produttore musicale. Francesco “Frank” Cottarelli è un pallavolista di serie A ed è di Verona. Il calciatore Giuseppe Salomone, di 31 anni, che desidera una famiglia con 3 figli. Troviamo poi Alberto Cafarchia, 29enne di Bari, era impiegato in azienda prima dell’epidemia di Coronavirus. E ancora Davide Lorusso, bartender 26enne. Infine troviamo Carlo Siano, pugile 23enne di Solofra (Avellino), e Bogdan Bayba che viene dall’Ucraina e per vivere fa il geometra.

Le tentatrici di Temptation Island 2020

Arriviamo a scoprire l’identità delle 11 tentatrici di Temptation Island 2020. Partiamo da Ilaria Gallozzi, proveniente da Sora ed event manager di Milano. Troviamo poi Beatrice De Masi, di 27 anni dei Castelli Romani, fa l’assistente di un medico estetico. Angelica Montali ha 24 anni e lavora in uno show-room. Troviamo poi Benedetta Mottola, 21enne di Napoli. La coetanea Francesca Antonelli e Maria Luisa Jacobelli, di 28 anni originaria di Bergamo. È figlia del giornalista sportivo Xavier, direttore di TuttoSport. C’è ancora Pavlina Holubova, della Repubblica Ceca ma trasferitasi da qualche anno a Roma. Alessia Cascella, 25 enne di Napoli. Bianca Concavo è una dermopigmentista e studia veterinaria. Ha 27 anni. Simona Pappalardo e Federica Mallus, che ha partecipato in passato a Miss Mondo e Miss Italia ed ha un figlio di 11 anni.



