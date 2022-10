Teo Mammucari, flirt con Sabrina Ferilli?/ “Non solo amica. Yespica? Qualcosa…”

Teo Mammucari e l’amicizia speciale con Sabrina Ferilli: “Se mi chiama di notte io ci sono”

Teo Mammucari a ruota libera sui grandi flirt, amori e amicizie che ha vissuto nel corso della sua lunga carriera. Da Aida Yespica a Thais Souza Wiggers, passando per l’amica Sabrina Ferilli, con cui ha instaurato un rapporto davvero speciale. “Se siamo amici? Non solo. Un po’ e un po’”, riporta Today citando il ‘Passaparolaccia’ a cui Teo ha partecipato, sottoponendosi alle domande di Belen Rodriguez. Mammucari, a quanto pare, non chiama in causa le dirette interessate ma lascia alcuni indizi eloquenti sulla loro identità. “Non so tutto di lei e lei non sa tutto di me. Nel suo lavoro è un numero uno. E’ più famosa di me, più ricca, più sexy, ma sono più romano io. Se mi chiama nel cuore della notte rispondo, è già capitato. Un difetto è che non è sola, è sposata”.

A proposito di rapporti speciali, ci sarebbe anche quello coltivato in passato con Aida Yespica, almeno così sembra. “Non la conosco bene. C’è stato qualcosa di fisico. Non era amore, solo attrazione fisica. Ci siamo traditi, ma neanche ci siamo arrabbiati. Una storiella, è durata un annetto. Se oggi mi invitasse a cena non accetterei, non c’è più quella chimica – garantisce Teo Mammucari -. Penso non sia realizzata e di questo mi dispiace. Una parola per descriverla? “Bambola”. Il conduttore è stato legato anche a Thais Souza Wiggers, per la quale sarebbe “andato in depressione 5 anni pagando una marea di psicanalista”.

