Teo Mammucari ‘incastra’ Selvaggia Lucarelli: “Io e te siamo stati a cena insieme”/ Poi è lite: “Scorretta”

Teo Mammucari ne è certo: “Io vincerò questa edizione di Ballando con le stelle”. È il concorrente più rumoroso di questa edizione, ma se il pubblico lo ama la giuria un po’ meno. Tante batture, troppe quelle di Mammucari in diretta secondo Selvaggia Lucarelli, che lo trova troppo focalizzato su se stesso e sul far ridere il pubblico, dimenticando di essere prima di tutto un concorrente. Il comico però cerca di metterla in difficoltà, ricordandole che in passato sono stati anche a cena insieme: “Eravamo io e te da soli”. Selvaggia però nega: “È vero che siamo stati a cena insieme, ma con altri dieci cabarettisti!”

Poi la giurata torna all’attacco: “Sei avvitato su te stesso, ed è un peccato perché io ti trovo molto interessante quando sei serio. Sembri ossessionato dal voler portare la risata a casa, e risulti esagerato!” tuona Lucarelli in diretta contro Teo Mammucari, che continua però ad interromperla con battute e gag. “Vedi? Interrompi ogni tre secondi tutti noi, non ci fai parlare!” fa notare ancora la giurata, che lo punisce poi durante la votazione con uno zero. Lui non lo apprezza e la accusa: “Qui dimostra il limite dell’antipatia e della simpatia. Mi dispiace sei stata scorretta ora”. Lei però replica: “Ti ho dato zero perché non fai il concorrente, perché ascolta il concorrente e balla.”

