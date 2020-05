Teo Mammucari si fa male a Tu sì que vales/ Video, il concorrente sbaglia mira e…

Pubblicità

Anche questa sera Canale 5 è pronto a regalare al suo pubblico alcune ore di allegria e spensieratezza con l’appuntamento (in replica) con Tu si que vales. Siamo arrivati alla settima puntata della scorsa edizione, che parte con un numero molto particolare che avrà protagonista, suo malgrado, Teo Mammucari. Due concorrenti originari del Giappone hanno presentato al pubblico un numero particolare fatto con uno yo-yo. I due hanno mostrato di poter spostare, togliere o muovere cose a loro piacimento solo grazie all’uso dell’oggetto in questione. Stimolato dal numero, Teo ha allora chiesto di partecipare in prima persona, facendo da “cavia”. Ha così indossato un paio di grossi occhiali che il concorrente avrebbe dovuto togliere col l’uso dello yo-yo.

Teo Mammucari si fa male a Tu si que vales

Dopo alcuni secondi di concentrazione del concorrente e di tensione dei giurati di Tu si que vales, ecco il momento atteso: l’uomo lancia lo yo-yo all’indirizzo di Teo Mammucari per togliergli gli occhiali ma la missione fallisce e lo yo-yo lo colpisce dritto in testa. Una brutta botta per Mammucari che fa un’espressione chiaramente dolorante e si tocca la testa, sperando di non essere stato ferito – “mi hai fatto malissimo, ca*zo” – ammette. Il concorrente si scusa più volte, mentre Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e i tre conduttori non riescono a trattenere le risate di fronte ad una scena così esilarante. (Clicca qui per il video dell’incidente)



