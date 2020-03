TEO TEOCOLI/ Il personaggio di Abelardo per Lucia Bosè (Domenica in)

Dopo poco più di un mese, Teo Teocoli torna ospite di Domenica in, per intrattenere e far divertire molti italiani che saranno costretti a restare in casa e sceglieranno di sintonizzarsi nel pomeriggio su Rai 1. Sulla fanpage ufficiale di Facebook dedicata all’attore viene ricordato che il 27 marzo, quindi venerdì scorso, era la giornata mondiale del teatro, un settore che non sta attraversando un buon periodo, stante la chiusura forzata degli spettacoli, e a cui Teocoli è molto legato. Chissà che durante la sua presenza a Domenica in non rivolga un pensiero proprio al mondo teatrale nel quale ha esordito giovanissimo, ai tempi del Derby di Milano, e che gli sta ancora regalando delle soddisfazioni con spettacoli in tutta Italia anche negli ultimi anni.

TEO TEOCOLI, IL SIPARIETTO CON LUCIA BOSÈ

Sulla stessa pagina vediamo non solo un post in ricordo di Fabrizio Frizzi, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, ma anche un breve video dedicato a Lucia Bosè. Alla fine dello scorso anno, infatti, precisamente il 27 ottobre, l’attrice era stata ospite proprio di Domenica in e in studio c’era anche Teo Teocoli, che ha dato vita a un particolare siparietto. Chiamato a sorpresa da Mara Venier, infatti, si è presentato nei panni di Abelardo, il personaggio cui ha dato vita tanti anni fa, un cantante spagnolo monco (anche se in questo caso Teocoli non ha finto di esserlo), dicendo di essere una vecchia fiamma della Bosè. E le ha dedicato quindi una canzone. Magari nella puntata di Domenica in di oggi sarà trasmesso quello spezzone per ricordare l’attrice scomparsa proprio pochi giorni fa.

LE IMITAZIONI STORICHE

Nella carriera di Teo Teocoli, le imitazioni sono state molto importanti. Durante una recente puntata de I Lunatici, la trasmissione in onda su Rai Radio 2, l’attore ha detto di essere legato in particolare a quella “dell’avvocato Prisco ma l’imitazione con maggiore successo fu quella di Cesare Maldini. Ero con Tosatti e Galeazzi in un programma, io avevo preparato una cosa banale. Mi misi a leggere in diretta la formazione dell’Italia come la leggerebbe il Ct Maldini. Venne giù il mondo e imbastimmo ‘Quelli che il calcio’, che fece di numeri pazzeschi. È stato il momento più alto della mia carriera. Poi mi stancai un po’, ora ho ricominciato un po’ di televisione, ma ormai sono quasi vent’anni che faccio spettacoli teatrali dal vivo”.



