Teo Teocoli, sta male: cos’ha?/ “Annullato spettacolo a Santa Severa”

Problemi di salute per Teo Teocoli: cos’ha? L’artista è stato costretto ad annullare lo spettacolo in programma domani sera, martedì 6 agosto 2019, al Castello di Santa Severa, provincia di Roma. L’annuncio è stato dato dall’organizzazione di Caffeina Cultura: l’evento “Tutto Teo” in programma all’Arena è saltato per le condizioni di salute del noto comico e imitatore nato a Taranto. Non è stata resa nota l’entità del problema di salute accusato dall’ex volto di Mai dire gol e di diversi successi cinematografici, con il suo entourage che per il momento non ha fatto filtrare nulla. Non è da escludere che si tratti di qualcosa di passeggero, con Teocoli già pronto per le prossime date in programma per il suo spettacolo: dopo aver annullato l’evento di Lignano, infatti, è stato sottolineato che verrà riproposto in un’altra data.

L’organizzazione Caffeina Cultura nel resto della nota ha comunicato tutte le modalità di rimborso dei biglietti acquistati per lo spettacolo in programma domani sera e, pochi minuti fa, annullato per i problemi di salute accusati da Teo Teocoli: coloro che hanno acquistato il tagliando dovranno rivolgersi al punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto, mentre per quanto riguarda gli acquisti online «il rimborso potrà essere richiesto scrivendo a info@caffeinacultura.it e inviando copia del titolo di acquisto entro e non oltre il 20 agosto prossimo». L’organizzazione ha poi evidenziato che verrà rimborsato solo il costo del biglietto e non il diritto di prevendita. Attesi ora aggiornamenti sulle condizioni di salute di Teo Teocoli, con auguri di pronta guarigione a uno dei comici e imitatori più amati del nostro Paese.

