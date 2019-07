Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti/ Foto con dedica: “Soddisfazioni da genitore!”

“Signorina conosce questo qua con questo cappello seduto accanto a lei che la distrae mentre legge #dostoevskij ?” chiede Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, in un simpatico post pubblicato su Instagram che lo ritrae al fianco di una persona molto speciale. La ragazza dai riccioli biondi, gli occhi chiari nascosti da un paio di occhiali neri e il grande sorriso è Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti. E il post continua sempre con fare ironico: “(Teresa leggi i russi, le dicevamo con la sua mamma…ok il fantasy, ma anche i russi! Sssosssoddisfazioni da genitore!)” Conclude taggando l’altra donna della sua vita, la moglie sua moglie Francesca Valiani. Un post che ha scatenato tantissimi commenti positivi e complimenti al cantante per la sua splendida figlia.

Teresa Cherubini, chi è la figlia di Jovanotti

Teresa Cherubini è nata il 13 dicembre 1998, sotto il segno del Sagittario. Terry, come preferisce farsi chiamare anche sui social, è una vera e propria artista. Ama in particolar modo il disegno, i fumetti e il genere fantasy. La figlia di Jovanotti, per chi non lo sapesse, ha studiato in un college a New York, dove ha proprio potuto approfondire la sua arte. Questo, però, non le ha impedito ed impedisce di essere al fianco di suo padre nelle sue varie tappe in giro per il mondo. Sui social ama postare soprattutto scatti delle sue opere, che vengono apprezzate da tantissimi follower. Una ragazza, dunque, di grande talento, che l’arte, come il suo papà, ce l’ha davvero nel sangue.

