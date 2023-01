Teresa Cilia di Uomini e Donne: “Il tumore mi ha tolto la possibilità di essere madre”/ “Avevo 24 anni e…”

Teresa Cilia choc sulla malattia: “Il tumore mi ha tolto la possibilità di essere madre”

Mentre l’ex marito Salvatore Di Carlo viene avvistato in compagnia di un’altra donna, Teresa Cilia apre il suo cuore in una serie di stories pubblicate su Instagram e torna a parlare del momento più drammatico della sua vita: la malattia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha combattuto contro un tumore e ha deciso di rivelare un retroscena mai raccontato finora che riguarda proprio la sua salute.

“Molte di voi già sanno che io ho avuto un tumore, ma non sanno quello che mi ha lasciato.” ha esordito Teresa. “Io avevo l’età di 24 anni quando ho scoperto di avere questo tumore e giustamente mi è caduto il mondo addosso, – ha continuato – giustamente ho pianto, mi sono disperata. Fino a quando, una cosa che mi ha sorpresa, è stata proprio la forza che mi è uscita fuori per affrontare tutto questo in maniera davvero incredibile.”

A questo punto del racconto Teresa Cilia ha svelato lo strascico pesante che la malattia le ha lasciato: “Purtroppo però c’è stata che ho dovuto mettere in conto, che ho saputo subito, ed è stato proprio che questo tumore mi ha tolto la possibilità di essere madre.” “Non c’è cosa più brutta di scoprire una cosa del genere all’età di 24 anni, con tutti i se e con tutti i ma.” ha aggiunto.

E proprio in merito a chi le chiede della rottura con Salvatore Di Carlo e ai suoi sentimenti oggi, Teresa Cilia ha spiegato: “Quindi quando mi dite ‘come fai a essere così dopo una separazione?’, ragazze, ma secondo voi, io posso mai soffrire per una cosa del genere, che già dentro ho un uragano? È impossibile. Però, rido sempre ed è la cosa che mi contraddistingue e mi da la forza per andare avanti perché, nonostante tutto, amo la vita.”

