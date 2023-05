Teresa Cilia nel mirino degli haters: “Io ingrassata? Ho iniziato una terapia”/ “Sbagliatissimo giudicare!”

Teresa Cilia, ex di Uomini e Donne, risponde alle critiche per il suo fisico: lo sfogo social

Teresa Cilia è finita ancora una volta nel mirino delle critiche. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi single dopo sei anni di matrimonio con Salvatore Di Carlo, ha deciso di metterci la faccia e rispondere agli haters che hanno criticato il suo fisico, sottolineando sotto ad uno dei suoi ultimi post su Instagram qualche presunto chilo in più.

Teresa Cilia, criticata per la plastica al seno/ Lei replica: "Saranno cavoli miei"

Teresa ne ha spiegato le motivazioni – “Ho iniziato una terapia per prevenire l’emicrania. Come effetto collaterale ha appunto l’aumento di peso” -, poi però ha tenuto a bacchettare tutte quelle persone che hanno messo bocca sulla sua forma fisica. “Non potevo non notare tutti i commenti che ultimamente ci sono sotto alle mie foto. C’è da dire che io me ne frego in linea di massima. Però a volte giudicare una persona sull’aspetto fisico è davvero povero perché dovete capire che al di là di questo schermo ci sono persone che possono anche rimanerci male. Addirittura causarle anche un disagio.” ha tuonato l’ex tronista.

Teresa Cilia di Uomini e Donne: "Il tumore mi ha tolto la possibilità di essere madre"/ "Avevo 24 anni e…"

Teresa Cilia sbotta: “Trovo sbagliatissimo usare i social in questo modo”

Teresa Cilia ha quindi tenuto a sottolineare come dall’altra parte dello schermo possa esserci una persona fragile, in un periodo difficile della propria vita, e come dunque commenti simili possano farle del male: “Trovo sbagliatissimo usare i social in questo modo, si può giudicare una persona per tanti altri aspetti ma sull’aspetto fisico lo trovo assolutamente sbagliato.”

Tornando alle critiche ricevute per il suo fisico, Teresa ha concluso: “Detto questo potevo benissimo modificare la foto come si fa d’altronde oggi nel 2023, ti puoi allungare anche le gambe fino a due metri, ma io non lo faccio. Preferisco mostrarmi così come sono anche perché se mi vedi di presenza devo rimanere tale. Cambiarsi i connotati non mi sembra il caso.”

Uomini e Donne: Salvatore Di Carlo si fidanza dopo Teresa Cilia?/ Pizzicato con...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teresa Cilia Official (@ciliateresaofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA