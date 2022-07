Teresa Guccini, sfogo social figlia Francesco Guccini/ “Mia madre Angela Signorini…”

Duro sfogo sui social di Teresa Guccini, figlia del celebre e amato cantautore Francesco Guccini. In un post su Instagram ha voluto fare delle precisazioni in merito alla sua famiglia. «Leggo orami da troppo tempo numerosi articoli in cui le informazioni sulla mia famiglia sono completamente sbagliate. Ho sempre fatto finta di niente ma adesso sento l’esigenza di fare chiarezza», ha esordito sui social. Con tono sarcastico e al tempo stesso polemico, la donna ha evidenziato di non essere nata per partenogenesi, che in biologia è un tipo di riproduzione caratterizzato dal fatto che non c’è fecondazione, quindi di avere anche una madre, Angela Signorini.

Francesco Guccini, dopo la spedizione dalla prima moglie Roberta Baccilieri, con cui era stato sposato dal 1971 al 1977, fu sentimentalmente legato appunto ad Angela Signorini, da cui ha avuto la figlia Teresa nel 1978. «Io non stata stata il frutto di una scappatella misteriosa ma la nostra è stata una vera e propria famiglia. Abbiamo vissuto insieme nella casa di via paolo Fabbri a Bologna, la casa di tutta la mia infanzia e adolescenza e in estate in quella di Pàvana, la casa dei miei nonni», ha aggiunto Teresa Guccini.

TERESA GUCCINI “SONO STANCA DI QUESTA EPURAZIONE…”

La figlia di Francesco Guccini ha, quindi, rimarcato che Roberta Baccilieri è stata la prima moglie del padre. «Mia madre e mio padre non sono mai stati sposati, ciò non toglie che siano stati insieme per più di vent’anni». Il fatto che non siano stati sposati non rende il legame meno importante. «Mia madre è sempre stata più interessata al ruolo privato di compagna e madre non apparendo quasi mai in pubblico, non amando particolarmente indossare ruoli mondani», ha rimarcato Teresa Guccini. La stessa riconosce che «il fatto di essere stata sempre nell’ombra, rispettando i ruoli di chi lavorava con mio padre senza immischiarsi nel suo lavoro e preferendo l’intimità alla vita mondana, l’ha resa quasi sconosciuta anche se è comunque la protagonista femminile, più o meno nascosta, di numerose canzoni». Ma riservatezza non vuol dire inesistenza. «I miei genitori sono stati molto innamorati e poi la storia è finita come, purtroppo, spesso accade». Teresa Guccini ha concluso ribadendo le ragioni del suo sfogo: «Per me è molto importante sottolineare queste informazioni perché sono stanca di questa sorta di epurazione nata per svariati e insopportabili motivi compresa la sua nota riservatezza. Grazie».

