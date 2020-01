Teresa Langella lascia i social/ “Andrò lontano”: dopo Uomini e Donne il GF Vip 2020?

Cosa bolle in pentola per Teresa Langella? È da giorni ormai che l’ex tronista di Uomini e Donne incuriosisce i suoi fan parlando di qualcosa di importante che dovrà accadere a breve. In alcune stories di poco tempo fa, la fidanzata di Andrea Dal Corso ha inoltre parlato di un possibile allontanamento dai social per motivi non del tutto specificati. Proprio oggi Teresa arriva però a confermare la decisione di lasciare i social che tanto l’hanno vista presente negli ultimi mesi. Su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti scritto: “È arrivato il momento… Ho bisogno di staccare per un po’, dal lavoro, dai pensieri, da un cellulare che nell’ultimo periodo ha preso quasi il sopravvento sulla mia vita. – ha poi concluso con una frase particolare – Andrò lontano, ma sarà bellissimo”.

Teresa Langella concorrente al Grande Fratello Vip 4?

Teresa Langella lascia dunque i social per un po’ e lo annuncia con una storia su Instagram in cui fa comprendere di essere in treno, in partenza per un luogo non specificato. Eppure c’è chi ha subito pensato ad un allontanamento “forzato”, probabilmente dovuto ad una nuova avventura televisiva che si appresta ad iniziare. E con il Grande Fratello Vip 4 alle porte, l’ipotesi che proprio Teresa sia una dei concorrenti è più che plausibile. D’altronde è proprio lei a lanciare un altro indizio, scrivendo: “Vi porterò con me. Come ho sempre fatto ma in un modo un po’ diverso”, che si riferisca proprio al fatto che i fan saranno al suo fianco anche nella Casa più spiata d’Italia? Nessuna conferma al momento, ma i fan possono consolarsi perché la risposta arriverà tra pochissimo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA