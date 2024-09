Matrimonio Teresa Langella e Andrea Dal Corso, gli ex Uomini e Donne svelano a Verissimo: “Il party pre nozze è stato un disastro”

Il matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso è stato celebrato sabato 14 settembre 2024 ed oggi felici e raggianti i neo sposi hanno raccontato le loro emozioni e sensazioni nella puntata di oggi di Verissimo con immagini esclusive delle loro nozze. I due si sono conosciuti nel 2018 ad Uomini e Donne, lei era una tronista ed Andrea ha deciso di partecipare per corteggiarla. La scelta però si concluse con un clamoroso no. In seguito però Andrea ritornò sui passi ed ha riconquistato la fiducia di Teresa. Da allora non si sono più lasciati fino alla pronuncia del fatidico si.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella prossimi al matrimonio/ La sorpresa della famiglia di lei

Ospiti da un’emozionata Silvia Toffanin, Teresa Langella e Andrea Del Corso hanno raccontato felici e raggianti i primi giorni da marito e moglie. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato: “Sento che non è cambiato nulla, anche se il matrimonio è stato il coronamento di un sogno. Prima delle nozze ho ricevuto una lettera da Andrea, è stato molto emozionante.” Subito dopo sono state mostrate le immagini del matrimonio tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. A cominciare dal party pre wedding in rigoroso dress cose rosso corallo anche se non tutto è andato come previsto: “È stato un disastro, c’è stata una tempesta” ha rivelato Teresa.

Uomini e Donne, Teresa Langella e le parole prima del matrimonio con Andrea Dal Corso/ "Non posso fare..."

Verissimo, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sognano di allargare la famiglia: “Un figlio? C’è il desiderio”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno rivelato che non tutto è filato liscio per il loro matrimonio soprattutto per quanto riguarda il party prima delle nozze. Poi però per fortuna tutto si è sistemato ed è andato per il verso giusto. La cerimonia in chiesa si è svolta a Sorrento con lei splendida in abito bianco che raggiunge all’altare il suo Andrea Dal Corso: “Aspettavamo solo questo, noi veniamo da una storia turbolenta, per questo è stato tutto bellissimo” I due ex volti di Uomini e Donne hanno le idee chiare anche per il futuro in cui c’è il desiderio di allargare la famiglia. Teresa, infatti, ha confessato: “C’è il desiderio di un figlio, ma con i nostri tempi”