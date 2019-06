TERESA MAGNI, CHI È/ La fidanzata di Leonardo Pieraccioni sosia di Laura Torrisi

Leonardo Pieraccioni ha una nuova fidanzata, Il suo nome è Teresa Magni

Teresa Magni ha 38 anni (16 meno dell’attore) e come lui è originaria della Toscana. Teresa è nata a Firenze nel 1981, ma la data esatta non è nota. Di lei si sa che ha una sorella, Benedetta, a cui è molto legata. Inoltre è mamma di Anna, la figlia che ha avuto con il suo ex compagno la cui identità è tuttora sconosciuta. È molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, ma di lei non si sa molto. Magni infatti ha poco a che fare con il mondo dello spettacolo, che sta imparando a conoscere proprio grazie a Leonardo. Non appena intercettata, si è sentita dare della “sosia” di Laura Torrisi, la ex di Pieraccioni, che in effetti le somiglia molto; esteticamente, almeno, dal momento che Teresa rifugge a paparazzi e tabloid con l’unica eccezione di Diva e donna, che nell’autunno scorso ha pubblicato i suoi primi e unici scatti in compagnia del fidanzato.

Chi è Teresa Magni

Teresa Magni vive nella sua città natale, Firenze, che condivide con Leonardo Pieraccioni. I due si sono frequentati a lungo, prima di uscire allo scoperto e farsi beccare per le vie della città. La differenza d’età non è sembrata un problema per nessuno dei due, tant’è che Teresa e Leonardo appaiono molto complici e innamorati. Lei frequenta assiduamente Instagram, dove condivide quotidianamente post e stories tra palestra, mare e… cani. Difatti, Teresa ama molto gli animali, e spesso e volentieri pubblica foto dei suoi cuccioli. Guardandola si nota subito che è molto bella, perché conduce una vita sana e attiva. Non è solo merito di madre natura, se ha un fisico statuario: Teresa ama molto tenersi in forma. Ed è anche per questo, probabilmente, che sta lontano dai gossip.

