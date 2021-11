Teresa Mannino, monologo Zelig/ Video: “Avere 50 anni? Figli e apparecchio ai denti”

Teresa Mannino: il ritorno a Zelig

“Zelig” è tornato e con lui anche la simpatica Teresa Mannino. La comica siciliana è stata protagonista nella prima puntata del programma, in onda giovedì 18 novembre su Canale 5, con un esilarante monologo sullo scorrere del tempo e sull’avere 50 anni oggi. “Stiamo facendo quello che per i greci era il peccato più grave, cioè la hybris, la tracotanza”, ha iniziato la Mannino. Poi ha iniziato a spiegare: “C’è un momento della vita in cui cambi fisicamente perché sta invecchiando, quel momento arriva verso i 50 anni. Ma il sistema ti dice che non stai invecchiando, perché se pensi di invecchiare non compri più. Noi non siamo più esseri umani, ma consumatori e quindi il sistema di dice che non sei vecchia… sei una splendida trentenne con 20 anni di esperienza in più”.

Il monologo di Teresa Mannino: “Avere 50 anni”

Nonostante il sistema dica che non stai invecchiando, ci sono dei segnali chiari. Teresa Mannino si è concentrata su come sono le donne a 50 anni, scherzando sul fatto che si invecchiando si perde la memoria e si dicono frasi mai dette prime. “La prima pugnalata ti arriva quando ti danno del lei la prima volta”, ha ironizzato la comica. Poi un excursus sulle donne che diventano madri dopo i 40 anni: “Hai fatto una figlia a 40 perché prima devi goderti la vita… Peggio di me quelle che fanno il primo e unico figlio a 50 anni, prova a inseguire a 50 anni un bambino che gattona…”. Ma per l’attrice siciliana il peggio sono le donne che a 50 anni mettono l’apparecchio per i denti: “Saranno l’unica cosa che avrai a posto”. Infine una battuta pungente sugli uomini a 50 anni, tra capelli tinti e pantaloni improbabili. Clicca qui per vedere il video

