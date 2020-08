Teresanna Pugliese: “Covid? Accanimento sul Billionaire”/ “In altri locali peggio…”

Anche Teresanna Pugliese ha trascorso le vacanze in Sardegna e anche lei è stata al Billionare. Racconta però non essere stata in discoteca, bensì nell’area cena, dove ha assistito ad uno spettacolo. Contattata da Fanpage, l’ex gieffina ha infatti dichiarato: “Il Billionaire si divide nella sala cena e in quella disco. La sala disco è al chiuso, mentre quella adibita a ristorante è all’aperto. All’ingresso ti misuravano la temperatura, poi con la mascherina raggiungevi il tavolo dove eri libero di toglierla. Dopo quel momento, stava nella responsabilità di chi viveva la serata se abbracciare e bere dai bicchieri di persone conosciute per caso o restare al tavolo e godersi la serata con i propri amici”. La Pugliese racconta, tuttavia, che spostandosi da tavolo a tavolo capitava raramente che si indossasse la mascherina: “Nemmeno io l’ho fatto. Quando mi sono alzata per ballare vicino al mio tavolo non ho messo la mascherina. – così precisa – Non l’ho messa, magari irresponsabilmente. Ma non mi sono avvicinata a tavoli o persone che non conoscevo.”

Teresanna Pugliese: “Accanimento sul Billionaire. In altre discoteche di Porto Cervo…”

Teresanna Pugliese non è però d’accordo con l’attenzione che è stata rivolta al Billionaire in particolare. “C’è un accanimento sul Billionaire. Ci sono stati dei focolai, per carità, ma dal mio punto di vista il focolaio non parte da lì. In Sardegna, e non solo, ci sono state discoteche al chiuso e ristoranti con assembramenti, migliaia di ragazzi che vivevano la serata e gli spazi come se il Covid non fosse mai esistito. Mi chiedo perché ci sia questo accanimento sul Billionaire, perché lo gestisce Flavio Briatore?” All’ex gieffina, che ha fatto volutamente il tampone, viene ricordato che ci sono stati ben 58 contagiati nello staff del Billionaire; lei però replica “Chi stabilisce che il focolaio sia partito da lì? Potrebbe essere cominciata in un altro locale. Ci sono passata davanti e c’erano mille ragazzini uno addosso all’altro.”



