Verissimo, Teresanna Pugliese scoppia a piangere: “Ho avuto un’infanzia difficile, cresciuta dalla Suore”

È stata una dei volti storici di Uomini e Donne, la storia d’amore con Francesco Monte ha fatto sognare tutti gli appassionati del dating show di Canale5 ed adesso Teresanna Pugliese è stata ospite a Verissimo dove ha raccontato le gioie della sua seconda maternità, da poco più di un mese è diventata mamma del piccolo Gioele mentre il primogenito si chiama Francesco. “È tosta, si dorme pochissimo, gli amici mi dicono l’avevi dimenticato ma in realtà è che il mio primo figlio è stato molto più tranquillo. È solo la notte che dobbiamo incastrare tutto.” ha confessato l’influencer a Silvia Toffanin.

Chi è Giovanni Gentile, marito di Teresanna Pugliese/ "Il nostro segreto? Ritagliare spazi per la coppia"

Durante la chiacchierata Teresanna Pugliese ha ripercorso la sua infanzia difficile scoppiando in piangere: “Io in realtà sono una che si libera difficilmente da questo tipo di emozioni però mi fa emozionare tutto quello che sono stata.” Il padre era un uomo violento e così sua madre ha preso lei, che all’epoca aveva solo 4 anni, e i sui fratelli ed è scappata di notte: “Per un po’ di tempo siamo stati… a delle Suore di Calcutta che accoglievano le ragazze madri ed in cambio queste donne collaboravano in questo Convento.” Teresanna ha confessato di non aver mai più rivisto il padre e che l’ha rincontrato solo anni dopo quando era adolescente ed a crescerla è stata la mamma: “Con tutta una serie di lacune e mancanze c’è stato comunque un grane corso di formazione. Non mi piace fare la piccola fiammiferaia disagiata.”

Perché Teresanna Pugliese e Francesco Monte si sono lasciati?/ Dai presunti tradimenti a cosa fa lui oggi

Uomini e Donne, Teresanna Pugliese confessa da Silvia Toffanin: “L’affetto delle persone è ancora vivo”

Teresanna Pugliese a Verissimo ha raccontato che nonostante l’infanzia difficile e con problemi economici è riuscita a cresce bene lo stesso in seguito la madre ha conosciuto un uomo che per lei è stato come un secondo papà. Anni dopo c’è stata la svolta con Uomini e Donne che le ha regalato popolarità e successo: “Fu una mia amica a scrivere al programma di Maria, solo alla fine del percorso ha iniziato a capire che le persone mi amavano ed ancora adesso mi stupisco di quanto l’affetto di quelle persone sia ancora vivo.” Adesso Teresanna Pugliese vive un periodo magico, innamorata del marito Giovanni Gentile e mamma di due figli Francesco e Gioele: “A volte non so’ se faccio bene a parlarne anche per scaramanzia ma penso possibile che sia tutto così perfetto? Perché nella nostra relazione con tutti gli alti e bassi io sono la mina e lui disinnesca, è stato in gamba perché io non ero predisposta e non mi fidavo. Lui invece è stato prima il mio migliore amico, poi il fidanzato ed adesso mio marito.”